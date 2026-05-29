Es oficial: el impuesto a la propiedad de Mamdani contra los multimillonarios se aplicará en Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani avanzó con su propuesta de crear un impuesto a las viviendas de lujo desocupadas en la Gran Manzana. La Legislatura estatal aprobó el miércoles 27 de mayo un nuevo tributo que habilita a la ciudad de Nueva York a aplicarlo sobre propiedades usadas como segundas residencias. El objetivo es gravar los inmuebles con un valor superior a los 5 millones de dólares con el fin de aumentar la recaudación.

Pied-à-terre tax en NYC: cuánto recaudaría el gravamen a segundas residencias de lujo

Luego de meses de insistencia del alcalde para impulsar su política de recaudación, los legisladores de Nueva York aprobaron la creación del nuevo impuesto, conocido como “pied-à-terre”. Este gravamen se aplicará a las segundas viviendas con un valor de US$5 millones o más y entrará en vigor el 1° de julio, según informó Wall Street Journal.

La Legislatura estatal aprobó el miércoles la propuesta "pied-à-terre" del alcalde Zohran Mamdani, que afectará a los multimillonarios que no viven principalmente en Nueva York @NYCMayor

Durante la campaña electoral de 2025, Mamdani insistió contra las residencias de multimillonarios, con énfasis en los problemas presupuestarios de la ciudad. En ese sentido, se espera que la medida genere entre US$350 millones y US$500 millones anuales en nuevos ingresos.

La reforma también servirá para apoyar la agenda de asequibilidad del alcalde, que apunta a aumentar drásticamente el número de viviendas asequibles y financiar servicios municipales y otros programas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que se opuso al aumento de impuestos a las personas de altos ingresos y a las corporaciones, llegó a un acuerdo con Mamdani para incluir el gravamen a segundas residencias en el presupuesto estatal.

La Oficina de la Gobernadora estima que aproximadamente 10.000 viviendas estarán sujetas al gravamen. Según su análisis, afectará principalmente a los no residentes del estado con alto poder adquisitivo.

“Si puedes permitirte una segunda residencia multimillonaria en la ciudad de Nueva York, puedes permitirte unirte a sus residentes para apoyar a la mejor ciudad del mundo”, escribió Hochul el mes pasado en un mensaje citado por Reuters.

Se estima que el impuesto para multimillonarios en Nueva York impactará en 10.000 propiedades Freepik

Cómo se calculará el impuesto a segundas viviendas de lujo en Nueva York

Los informes indican que el Departamento de Finanzas de la ciudad determinará si una vivienda es una segunda residencia y calculará su valor de mercado. En los primeros dos años fiscales (2026-2028), se aplicará de la siguiente manera:

Las viviendas con valores de mercado de entre US$5 y US$15 millones tributarán al 0,8% .

y tributarán al . Las casas con precios de entre US$15 y US$25 millones lo harán al 1,05% .

y lo harán al . Las viviendas con valores de más de US$25 millones tributarán al 1,3% .

tributarán al . Los recargos para apartamentos con valores de mercado de entre US$1 y US$3 millones serán del 4% .

serán del . Los apartamentos de un precio de entre US$3 y US$5 millones estarán sujetos a una tasa del 5,25% .

estarán sujetos a una tasa del . Los apartamentos de un valor de más de US$5 millones tendrán un recargo del 6,5%.

Después del año fiscal 2028, los tipos impositivos para los apartamentos se reducirán al mismo nivel que para las viviendas, en función del presupuesto.

Las propiedades que no estarán sujetas al impuesto —consideradas residencias principales— serán aquellas que estén ocupadas por uno de los propietarios, sus familiares directos (cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o inquilinos.

Ken Griffin y Jamie Dimon cuestionan el nuevo gravamen a residencias de lujo en NYC

Mientras los legisladores se preparaban para discutir la medida de “pied-à-terre” el viernes, Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, criticó las propuestas fiscales del alcalde, a las que calificó como “vergonzosas”.

En el programa Mornings with Maria, de Fox Business, dirigió la responsabilidad a los políticos. “No intenten aumentar más impuestos ni gastar más dinero. Siéntense y arreglen la política. Y creo que pueden crecer un 1% más rápido. Literalmente lo creo“, expresó.

Luego, avanzó con sus críticas contra la retórica de Mamdani. “Ahora está dirigiendo una ciudad con 300 mil empleados. Nunca ha tenido un trabajo como ese“, cuestionó.

Dimon no es el primero en criticar esta medida, sino que antes el alcalde fue objeto de las declaraciones del financiero multimillonario Ken Griffin, que compró un ático en Manhattan en 2019 por aproximadamente US$238 millones.

“Mamdani lo está dejando muy claro: Nueva York no ve con buenos ojos el éxito”, sostuvo, y adelantó que mudaría la parte principal de sus operaciones a Miami, en Florida.