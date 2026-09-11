Ron DeSantis, gobernador de Florida: “El uso de lectores automáticos de matrículas se nos fue de las manos”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se pronunció contra la proliferación de lectores automáticos de matrículas en las carreteras y comunidades del estado. Sus declaraciones se produjeron cinco días antes de que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) emitiera nuevas directrices sobre estos dispositivos.

Ron DeSantis: por qué dice que los lectores de matrículas están fuera de control

El mandatario estatal criticó de forma explícita el despliegue de lectores de placas por parte de fuerzas de seguridad. Durante una conferencia de prensa el 26 de agosto, el gobernador expresó: “Creo que estas cámaras, los lectores de matrículas, creo que se nos han ido de las manos”.

El gobernador diferenció el uso de lectores para el cobro de peajes de su aplicación para la vigilancia. En ese sentido, el funcionario reiteró que la expansión no regulada de estas herramientas tecnológicas genera preocupación en la ciudadanía.

De igual modo, el mandatario ratificó que el estado no debe respaldar mecanismos que afecten la privacidad. Por ello, DeSantis insistió en que la proliferación de estos lectores sobrepasó los límites de la supervisión vial.

Por qué DeSantis cuestiona el uso de lectores de matrículas en Florida

El gobernador explicó los motivos centrales que justifican su rechazo al crecimiento incontrolado de estas cámaras inteligentes. En sus declaraciones, el republicano advirtió: “Soy partidario de dar herramientas a las fuerzas del orden para que los delincuentes rindan cuentas, pero no quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia”.

En ese marco, DeSantis detalló casos concretos de presunto uso indebido de los datos por parte de agentes policiales. “Cuando veo a un oficial de policía usar esto para rastrear a una exnovia, me pregunto qué demonios ocurre con esto”, precisó.

El gobernador Ron DeSantis manifestó su descontento con el sistema de lectores automáticos de matrículas Plate Recognizer - Plate Recognizer

Además, el Ejecutivo cuestionó el papel de las empresas tecnológicas en la recolección de información. “No quiero estar en una situación en la que un puñado de empresas tecnológicas lo sepan todo sobre ti y sepan a dónde vas”, afirmó.

Qué ordenó el FDOT sobre los lectores de matrículas en Florida

Luego de las declaraciones de DeSantis, el FDOT emitió el memorando de Ingeniería y Operaciones Número 26-01 con fecha del 31 de agosto de 2026. El documento formal revoca los permisos generales otorgados a agencias policiales locales para instalar estos dispositivos en carreteras estatales.

La disposición administrativa fundamenta la medida en la autoridad legal que otorga la Sección 316.0777 de los Estatutos de Florida. La entidad justificó la decisión en el aumento de estos equipos, los informes de mal uso, la privacidad de datos y los esquemas de vigilancia.

El boletín otorga a los titulares de permisos un plazo obligatorio de 30 días para retirar los dispositivos instalados en las vías del estado. Vencido ese período, el FDOT procederá al retiro directo de cualquier equipo restante.

Las agencias utilizaban plataformas privadas con inteligencia artificial Freepik

Finalmente, el memorando establece además que el FDOT dejará de aprobar nuevas solicitudes para instalar estos sistemas dentro de su jurisdicción. La medida busca preservar la soberanía y la calidad de vida de los habitantes de Florida.

Cómo funcionan los lectores automáticos de matrículas en Florida

En Florida, la tecnología de lectura de matrículas se utiliza desde hace años en sistemas de peaje y también por fuerzas de seguridad. La controversia reciente se concentra en su expansión como herramienta de vigilancia e investigación criminal.

Las agencias utilizaban plataformas privadas con inteligencia artificial como la tecnología Flock para capturar de forma automática las matrículas de los vehículos. De esta forma, registraban matrículas junto con datos de ubicación y horario, información que puede utilizarse para reconstruir movimientos de vehículos.