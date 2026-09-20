Ron DeSantis, gobernador: “Florida se enorgullece de ser un faro de libertad para quienes escaparon de los horrores del comunismo”

El comienzo del año escolar abrió una nueva etapa para la enseñanza de la historia del comunismo en Florida. Ron DeSantis celebró la medida en Miami y vinculó su aplicación con las experiencias de quienes huyeron de distintos regímenes.

¿Qué dijo Ron DeSantis sobre Florida y el comunismo?

El gobernador participó el 10 de septiembre de un encuentro con autoridades educativas y sobrevivientes de regímenes comunistas.

de un encuentro con autoridades educativas y sobrevivientes de regímenes comunistas. Después del acto, destacó en una publicación el papel que atribuye al estado para quienes abandonaron esos países.

DeSantis presentó al estado como un “faro de libertad” para quienes escaparon de regímenes comunistas X de Ron DeSantis

“Florida se enorgullece de ser el faro de la libertad para aquellos que escaparon de los horrores del comunismo”, expresó. DeSantis agregó que el estado debe “permanecer vigilante” y nunca dar por sentadas sus libertades.

Durante la actividad, el republicano también describió el historial del comunismo como “el más sangriento de la historia de la humanidad”, según una crónica del evento de Florida’s Voice. Para respaldar su planteo, mencionó los regímenes de Cuba, la antigua Unión Soviética, China y Corea del Norte.

Los nuevos estándares educativos de Florida

La Oficina Ejecutiva del Gobernador informó que el estado implementó los estándares de Historia del Comunismo, definidos por la administración como “los más completos” del país norteamericano. El ciclo lectivo 2026-2027 representa el primer año escolar completo con la instrucción ampliada en vigencia.

Las pautas están incorporadas en varios cursos de estudios sociales. Abarcan los movimientos comunistas en EE.UU. y las diferencias entre el comunismo, el totalitarismo y los principios de libertad y democracia.

El programa también analiza la erosión de los derechos individuales, la concentración del poder gubernamental y lo que definió como “sufrimiento humano”.

DeSantis sostuvo que las clases permitirán conocer las experiencias de personas “sometidas a la opresión en Cuba, la Unión Soviética, China” y otros lugares.

Qué deben aprender los estudiantes de secundaria

Todos los alumnos de secundaria de Florida deben recibir instrucción sobre las consecuencias mundiales del comunismo antes de completar sus estudios.

Los contenidos incluyen “la pobreza, la hambruna, la migración forzada, la violencia política y la supresión de libertades fundamentales, como las de expresión y religión”.

“Gracias a la legislación que firmé, ahora todos los estudiantes de secundaria deben aprender sobre el daño que esta ideología ha causado en todo el mundo”, manifestó DeSantis. El mandatario añadió que conocerán las vivencias de quienes sufrieron bajo esos sistemas.

El republicano afirmó que las escuelas deben evitar que los jóvenes terminen sus estudios sin una formación histórica y cívica. “Tenemos que asegurarnos de que cuando se gradúen, no sean solo una página en blanco”, señaló.

Las leyes aprobadas desde 2022 ampliaron progresivamente la enseñanza obligatoria sobre esos regímenes X de Ron DeSantis

Las leyes que ampliaron el currículo escolar

El proceso comenzó en 2022, cuando DeSantis firmó el Proyecto de Ley 395 de la Cámara de Representantes. La norma creó el Día de las Víctimas del Comunismo y ordenó que las escuelas brindaran al menos 45 minutos de instrucción sobre la “historia de esos regímenes y el sufrimiento que provocaron”.

En 2024, el gobernador promulgó el Proyecto de Ley del Senado 1264. Esa legislación extendió el requisito para ofrecer a los alumnos una comprensión más amplia de los orígenes, las consecuencias y el alcance global del comunismo.

La Junta Estatal de Educación aprobó las nuevas pautas en noviembre de 2025. Posteriormente, fueron revisadas para incorporar la acusación contra Raúl Castro y el colapso del régimen de Maduro en Venezuela.

Stasi Kamoutsas, quien se desempeñaba como comisionado de Educación cuando se aprobaron los estándares, explicó que las autoridades adaptaron el programa a acontecimientos recientes. “Actualizamos los estándares en tiempo real para que nuestros estudiantes aprendan historia verídica y basada en hechos”, sostuvo.

¿Qué dijeron las autoridades educativas?

El comisionado de Educación, Henry Mack, afirmó que la finalidad de las normas es familiarizar a los alumnos con la historia y las consecuencias de los gobiernos comunistas, sin imponerles una posición política.

“No se trata de adoctrinamiento; se trata de historia”, expresó. Mack señaló que los estudiantes necesitan comprender los acontecimientos que dieron forma a la civilización y a la república democrática estadounidense.