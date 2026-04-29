El estudiante de secundaria que le ahorró miles de dólares a un condado de Florida: la falla de las papeletas que logró resolver

Una pieza defectuosa en impresoras electorales llevó al condado de Seminole, en Florida, a buscar una solución externa de cara a las elecciones locales de agosto. El problema fue resuelto por Ethan Sigal, estudiante de secundaria de Lake Mary High School, quien diseñó un reemplazo con impresión 3D y permitió reducir costos por unos 16.000 dólares.

El problema de las impresoras electorales en Seminole

El condado utiliza unas 150 impresoras durante la temporada electoral. Estos equipos, conocidos como ballot-on-demand, presentaban una falla en una pequeña pieza plástica, detalló Fox 35 Orlando.

La pieza que se dañó en las impresoras de Seminole es clave para sostener el papel y evitar atascos Captura de @fox35orlando

La supervisora electoral, Amy Pennock, señaló que se trataba de “una pieza que se rompe o se cae durante el traslado”, lo que genera un problema operativo recurrente en los dispositivos. Este elemento cumple la función de sostener el papel de las papeletas para evitar atascos durante la impresión.

El problema era que el fabricante no comercializa la pieza por separado. Ante esa limitación, la única opción disponible consistía en reemplazar bandejas completas de impresión.

Cada unidad tenía un costo de US$125. Pennock indicó que sustituirlas a todas implicaba un desembolso cercano a US$16.000 para el condado.

La falla afectaba a un componente de las impresoras que se soltaba durante el transporte y ponía en riesgo las elecciones locales de Seminole Captura de @fox35orlando

La intervención de una escuela secundaria para solucionar el problema en el condado de Florida

Fue ante esta situación que un integrante del equipo técnico propuso buscar apoyo en una institución educativa. La idea consistía en contactar a un programa con formación en diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés).

En este marco, Pennock se comunicó con Chris Endress, docente de diseño técnico en Lake Mary High School. El profesor aceptó el desafío y planteó trabajar el problema en el aula como una experiencia práctica para sus estudiantes.

Endress planeaba asignar el proyecto a varios alumnos. Sin embargo, Ethan Sigal, estudiante de segundo año, completó el trabajo en un solo período de clase.

El joven explicó a Fox 35 Orlando que realizó mediciones precisas “hasta centésimas de pulgada” para asegurar el ajuste correcto. Al finalizar la clase, ya contaba con un modelo digital de la pieza.

El equipo docente probó el componente en una impresora del modelo que usa el condado de Seminole. Endress relató que encajó de inmediato y que le sorprendió que funcionara correctamente desde el primer intento.

Desde la institución educativa señalaron que esperan generar nuevas oportunidades de colaboración y financiamiento a partir de este proyecto. Mientras tanto, otros condados ya manifestaron interés en adquirir estos repuestos que fueron desarrollados en el aula.

La pieza desarrollada en una escuela secundaria funcionó correctamente desde la primera prueba Captura de @fox35orlando

El programa de CAD de Lake Mary High School que resolvió el problema en Seminole

El programa CAD desde el que surgió esta solución es parte del área de manufactura avanzada de Lake Mary High School. Según el sitio web de la escuela, este espacio está orientado a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Los estudiantes adquieren en este ámbito habilidades en diseño asistido por computadora y modelado, con el objetivo de desarrollar soluciones técnicas aplicadas. A su vez, trabajan con software de diseño y transforman modelos digitales en piezas físicas mediante impresión 3D y otras herramientas.

La iniciativa incluye prácticas en laboratorio con equipamiento industrial y proyectos colaborativos con empresas locales y organismos como la Administración Nacional de Aeronáutica (NASA, por sus siglas en inglés).