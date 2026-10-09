Se encienden las alarmas por la trayectoria del huracán Isaías y su paso por Florida este fin de semana

El huracán Isaías avanza sobre el golfo de México en dirección a la costa norte de Estados Unidos. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se sentirán vientos fuertes en el Panhandle de Florida, sur de Misisipi y sur de Alabama.

Qué se sabe del avance del huracán Isaías en Florida

De acuerdo con la agencia meteorológica, el fenómeno va a avanzar hacia el norte-noreste del golfo de México durante el viernes 6 de octubre. Hacia el final de la jornada y durante las primeras horas del sábado, el centro del huracán tocará tierra en la costa norte del seno mexicano dentro de la zona bajo aviso.

Se sentirán vientos sostenidos de fuerza de huracán en el Panhandle de Florida, sur de Misisipi y sur de Alabama Captura de pantalla/NWS

“Se espera que Isaías se fortalezca aún más”, advirtió el último comunicado del NWS.

Hacia las 12 hs del sábado, el centro del sistema estará posicionado tierra adentro sobre Alabama y se degradará a tormenta tropical. No obstante, el fenómeno acelerará su velocidad de desplazamiento y expandirá su campo de viento.

Cómo el huracán Isaías afecta a Florida

El sistema va a afectar de manera directa a Florida. Según el NWS, el estado mantiene un aviso de huracán desde la línea del condado de Bay/Gulf hacia el oeste, más una vigilancia de marejada ciclónica a partir del río Suwannee.

Desde el 8 de octubre, comenzarán a sentirse vientos con fuerza de tormenta tropical en la costa y, a la noche, el Panhandle de Florida sufrirá vientos sostenidos y ráfagas con fuerza de huracán.

El huracán Isaias se intensifica rápidamente mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México NHC

Asimismo, se prevé una inundación costera con niveles por encima del suelo de cinco a siete pies entre Ocean Springs e Indian Pass, cuatro a seis pies entre Indian Pass y Steinhatchee River, tres a cinco pies hasta Suwannee River y dos a cuatro pies hasta Yankeetown.

“Los residentes en el área de aviso deben seguir los consejos dados por los funcionarios locales y evacuar de inmediato si se les indica que lo hagan”, advirtió el organismo meteorológico en otro comunicado.

Para el sábado, el centro del fenómeno ingresará a tierra sobre Alabama, pero expandirá su campo de vientos, lo que afecta a Florida. De igual modo, se esperan precipitaciones que acumulen entre tres y siete pulgadas, con picos aislados de hasta 15 pulgadas en los límites entre el Panhandle y la región de Big Bend.

Hasta cuándo se mantienen los efectos del huracán Isaías en Florida

Durante el domingo 11 de octubre, Isaias se desplazará hacia el norte-noreste como un ciclón post-tropical debilitado sobre el valle de Tennessee hasta disiparse el lunes.

Aunque el tiempo mejorará de manera gradual en Florida, persistirá el riesgo de inundaciones de ríos significativas debido al alto volumen de agua acumulado.