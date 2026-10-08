Avanzan tres tormentas que provocarán riesgo de inundaciones y actividad eléctrica en Estados Unidos

Tres sistemas tropicales evolucionan de manera simultánea y mantienen bajo vigilancia distintas regiones de América del Norte. Mientras uno se fortalece rápidamente y amenaza con llegar como un huracán intenso a la costa del Golfo, otro avanza hacia México con perspectivas de convertirse en un huracán mayor y un tercero pierde fuerza, aunque todavía puede generar consecuencias como inundaciones en el suroeste de Estados Unidos.

La tormenta Isaias se fortalece y apunta a la costa del Golfo

El caso más relevante para EE.UU. es el de Isaias, que se intensificó hasta alcanzar categoría de huracán y continúa su fortalecimiento mientras avanza hacia el norte del Golfo de México.

El huracán Isaias se intensifica rápidamente mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México NHC

De acuerdo con la discusión de pronóstico publicada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) el jueves 8 de octubre, el sistema presenta condiciones ambientales que favorecen su intensificación durante las próximas horas.

Lo más destacado del pronóstico para Isaias indica que:

Se espera que se fortalezca y llegue como un huracán fuerte a las proximidades de la costa norte del Golfo el viernes.

Existe riesgo de una marejada ciclónica potencialmente mortal en sectores de la costa norte del Golfo.

Continúa vigente una advertencia de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Steinhatchee, en Florida.

Se esperan vientos con fuerza de huracán y potencialmente dañinos en sectores del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi.

Permanece vigente una advertencia de huracán desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la línea que divide los condados de Bay y Gulf, en Florida.

Las autoridades advierten sobre la posibilidad de cortes prolongados de electricidad en las zonas bajo advertencia.

Las lluvias intensas afectarán la costa central del Golfo y buena parte del sudeste de EE.UU. desde el viernes y durante el fin de semana.

Existe riesgo de inundaciones repentinas y urbanas, además de posibles inundaciones aisladas de ríos.

En el oeste de la península de Yucatán también podrían registrarse vientos fuertes y lluvias intensas durante el jueves.

El pronóstico de posiciones muestra que Isaias podría alcanzar 95 nudos, equivalentes a 110 millas por hora (177 km/h), dentro de las próximas 24 horas.

Para las 48 horas, el sistema estaría sobre tierra, con una intensidad estimada de 65 millas por hora (105 km/h), y posteriormente se convertiría en un sistema postropical mientras avanza por el interior.

Satélite De La NOAA Sobre El Golfo De México

Simon avanza hacia México y podría convertirse en un huracán mayor

En el Pacífico, Simon presenta una evolución diferente. El sistema tropical desarrolla una estructura interna más compacta y muestra bandas curvas de nubosidad profunda en sectores oeste y noreste.

Las estimaciones de intensidad utilizadas por el NHC situaban sus vientos máximos sostenidos en 45 nudos, equivalentes a 50 millas por hora (80 km/h), al momento del análisis.

El sistema Simon, localizado en el Pacífico, muestra una evolución explosiva y amenaza con tocar la costa centro-occidental de México como huracán mayor durante el sábado NHC

Los principales aspectos del pronóstico para Simon son:

Podría convertirse en huracán durante las primeras horas del viernes.

Se espera que llegue a la costa centro-occidental de México como huracán mayor durante el sábado.

Podrían registrarse condiciones de tormenta tropical en las zonas incluidas en la vigilancia desde el viernes temprano.

Existe riesgo de vientos peligrosos y marejada ciclónica en sectores de la costa mexicana durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.

Las lluvias intensas afectarán sectores del suroeste de México durante los próximos días.

Esas precipitaciones podrían provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado.

El oleaje aumentará en sectores de las costas suroeste y centro-oeste de México.

El NHC advierte sobre condiciones potencialmente mortales de oleaje y corrientes de resaca.

El pronóstico ubica a Simon con 110 nudos, equivalentes a 125 millas por hora (201 km/h), dentro de las próximas 48 horas, y con un pico de 115 nudos, equivalentes a 130 millas por hora (209 km/h), durante las siguientes 60 horas.

La tormenta Rachel pierde fuerza, pero amenaza con lluvias e inundaciones

Más hacia el Pacífico nororiental, Rachel atraviesa un proceso de debilitamiento. El aire seco afecta su actividad convectiva y las imágenes satelitales muestran un deterioro, particularmente en el semicírculo occidental.

El sistema Rachel transita un proceso de debilitamiento en el Pacífico nororiental debido a la intrusión de aire seco en su estructura NHC

Los puntos centrales del pronóstico para Rachel son:

Se espera que se acerque a la zona extrema norte de Baja California y al sur de California durante el fin de semana.

Podría llegar a esas áreas con una intensidad cercana a la de una tormenta tropical.

Existe riesgo de vientos fuertes e inundaciones costeras en algunos sectores.

Los vientos con ráfagas podrían extenderse hacia zonas interiores del suroeste de EE.UU. durante los primeros días de la próxima semana.

La humedad asociada con Rachel se desplazará sobre partes del suroeste estadounidense y el norte de la península de Baja California.

Se espera un incremento de las lluvias durante el fin de semana.

Existe amenaza de inundaciones repentinas y urbanas.

El oleaje generado parcialmente por Rachel aumentará frente a las costas del sur de California y el norte de Baja California.

Las condiciones de oleaje y corrientes de resaca podrían resultar potencialmente mortales.

El pronóstico indica que Rachel continuará su debilitamiento de manera sostenida. A las 72 horas tendría vientos máximos de 45 millas por hora (72 km/h), mientras que para las 96 horas se prevé que sea un sistema postropical sobre tierra, con vientos de 30 millas por hora (48 km/h). El sistema finalmente se disiparía dentro de las siguientes 120 horas.