En Nueva York: miles de latinos en riesgo por una ley que busca limitar las licencias de conducir de migrantes

John Barrasso, senador republicano por Wyoming, anunció la S4317, una normativa que exige a todos los estados verificar el estatus legal de una persona antes de emitirle una licencia de conducir. Uno de los distritos más afectados en caso de aprobarse sería Nueva York, que cuenta con alternativas para que los migrantes inicien el trámite.

Qué se sabe del proyecto de ley S4317

La propuesta fue presentada por Barrasso el pasado 16 de abril junto con John Cornyn y Cynthia Lummis. La misma busca fortalecer la aplicación de las leyes migratorias y “aumentar la seguridad vial a través de una mayor restricción” en el trámite de las licencias para la comunidad migrante.

El senador presentó la legislación y pronunció un discurso en el pleno del Senado el mismo día de su introducción (16 de abril de 2026) para abogar por su aprobación X/@SenJohnBarrasso

“Dado que muchos no hablan inglés y no saben leer las señales de tránsito, estos conductores hacen que las carreteras sean menos seguras para los ciudadanos que respetan la ley”, dijo Barrasso.

La medida se presenta como respuesta a los distritos que emiten licencias sin verificar el estatus legal. “Mi legislación garantizará que los estados cumplan con la ley y prioricen la seguridad pública”, señaló el senador de Wyoming.

Cómo incide la normativa en Nueva York

Nueva York cuenta con más de tres millones de latinos, según consignó World Population Review. En caso de que la ley sea aprobada y el estado no cumpla con las nuevas disposiciones, se enfrentaría a sanciones económicas.

Si Nueva York no acata la normativa, la administración Trump podría quitarle el 10% de fondos federales para la autopista Foto Facebook NICE: New Immigrant Community Empowerment

De acuerdo con el estatuto, cualquier estado que no verifique el estatus legal antes de emitir licencias perderá el 10% de su financiamiento federal para autopistas. Esos fondos serían retirados y redistribuidos entre los distritos que sí cumplan con la verificación migratoria.

“Si bien Wyoming ya prohíbe que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, 19 estados y el Distrito de Columbia continúan emitiendo licencias de conducir personales y comerciales sin verificar el estatus legal”, dijo.

El proyecto de ley presentado por Barrasso se alinea con la Dalilah Law, impulsada por el presidente Donald Trump Freepik

Nueva York implementó en 2019 la Ley de Acceso y Privacidad a las Licencias de Conducir, mejor conocida como “Green Light Law”. Esta medida permite que cualquier residente mayor de 16 años solicite una licencia de conducir estándar independientemente de su estatus legal o ciudadanía.

Los antecedentes del proyecto

El proyecto de ley presentado por Barrasso se alinea con la Dalilah Law, impulsada por el presidente Donald Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Esta medida busca impedir que los estados otorguen licencias de conducir comerciales a personas sin estatus migratorio legal.

“Pido al Congreso que apruebe lo que llamaremos la Ley Dalilah, que prohíbe a cualquier estado otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes ilegales”, dijo Trump en su discurso.

El nombre parte de Dalilah Coleman. “Dalilah Coleman tenía solo cinco años en junio de 2024 cuando un camión con remolque de 18 ruedas la embistió contra su auto, que estaba detenido, a 60 millas por hora o más. El conductor era un inmigrante indocumentado, al que Joe Biden permitió el ingreso y que los políticos de California, partidarios de las fronteras abiertas, le otorgaron una licencia de conducir comercial”, dijo el republicano.