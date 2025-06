“Serán despedidos”: el frío método con el que Disney echó a estos trabajadores venezolanos

Los empleados venezolanos de Walt Disney Co. en Florida que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fueron notificados acerca de su posible despido mediante un correo electrónico. Esta medida ocurrirá en junio, tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. para revocar las protecciones a más de 350.000 migrantes provenientes de Venezuela.

Migrantes venezolanos que trabajan en Disney perderán sus empleos si no presentan una alternativa legal al TPS

De acuerdo con información interna de Walt Disney Co. obtenida por Bloomberg, el pasado 20 de mayo de 2025 la empresa suspendió a 45 empleados venezolanos en Florida. Dichos trabajadores estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), y hasta hace poco, ese recurso les permitía vivir y trabajar legalmente en EE.UU.

Si los empleados Disney no demuestran una estancia legal en EE.UU., serán despedidos Pexels

No obstante, la cancelación del TPS se confirmó tras un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. Bajo una nueva orden, se revocará el TPS alrededor de 350.000 venezolanos, quienes de no tener una alternativa de estancia legal, estarán en riesgo de desempleo y de deportación.

Específicamente, el reporte de Bloomberg asegura que los empleados afectados de Disney fueron colocados bajo una licencia sin goce de sueldo durante 30 días. En ese lapso, los trabajadores deberán presentar una nueva autorización de trabajo/residencia válida, o de lo contrario, se enfrentarán al despido.

“Hemos colocado a los empleados afectados en una licencia sin goce de sueldo, con beneficios, para garantizar que no infrinjan la ley. Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida, al final del período de licencia, serán despedidos”, se lee en el correo enviado por Disney, según información profundizada por el New York Post.

Los venezolanos con TPS trabajan en sectores como hospitalidad, limpieza, construcción y cuidado de la salud JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque la Designación del TPS para Venezuela sigue vigente hasta el 2 de octubre 2026 (para quienes aplicaron bajo la Designación de 2023), el New York Post remarca en que varias empresas con trabajadores venezolanos comenzaron a tomar acciones preventivas para acatar la orden de la Corte Suprema de EE.UU. Es decir, según sus propios procedimientos y políticas, muchas compañías podrían adelantarse al despido de quienes tienen TPS.

Es importante recordar que los venezolanos con TPS bajo la Designación de 2021, vieron cancelado su estatus desde el pasado 7 de abril de 2025, de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

¿Qué es el TPS y qué ocurrirá con los venezolanos que lo tenían?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una medida histórica que concede el gobierno de EE.UU. para proteger de la deportación a personas originarias de países que, bajo criterio restricto, se designan como “vulnerables”. Fue en 2021, bajo la administración de Joe Biden, que el TPS comenzó a otorgarse a ciudadanos de Venezuela por motivos de crisis humanitaria, económica y política.

En el correo a sus empleados con TPS, Disney ofreció asistencia a través de sus equipos de legales Foto de Disney Experience

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca involucró la revocación anticipada del estatus, lo cual dejó a muchos venezolanos desprotegidos, o bien, en un “limbo legal” debido a la espera de una aprobación o una renovación de sus documentos.

Acciones y recomendaciones para los venezolanos que se quedaron o se quedarán sin TPS en EE.UU.

Para los venezolanos que eran beneficiarios del TPS, el riesgo inmediato, según el Uscis, es la deportación permanente o la prohibición de reingreso a EE.UU. durante un periodo de tres a 10 años.

Los estados con la mayor concentración de venezolanos con TPS son Florida, Texas y Nueva York X (@radio_sucre700)

Dado que la fecha de salida obligatoria depende de la fecha de Designación y de otros factores particulares, los representantes de migración recomiendan usar los recursos gubernamentales para evaluar alternativas de cambio de estatus (residencia permanente por familiares directos, asilo, etc.), así como la asesoría especializada por parte de abogados de inmigración.