Las 3 vitaminas que son fundamentales para mantener los ojos sanos, según expertos

Al igual que se cuidan distintas partes del cuerpo para que funcionen correctamente, la salud visual también requiere atención y prácticas que favorezcan su buen desempeño. Los ojos, por su diseño sofisticado y su capacidad para ajustarse a distintos entornos de luz, son claves en el funcionamiento del organismo. Uno de los motivos detrás de su estelaridad es su vínculo directo con el cerebro, lo que los convierte en un componente importante del sistema sensorial.

Suplementos, alimentos e incluso, hábitos orientados a mejorar la visión pueden marcar una gran diferencia en su rendimiento: se puede conservar la agudeza visual, reducir el cansancio asociado al esfuerzo prolongado y disminuir molestias futuras. Este foco cobra aún más relevancia en la actualidad, donde se exige socialmente pasar demasiadas horas frente a dispositivos electrónicos que exigen e irritan la vista.

Cómo las vitaminas ayudan a la salud ocular

La nutrición cumple un rol esencial en ese cuidado, ya que ciertos componentes presentes en los alimentos —como minerales, antioxidantes y, especialmente, vitaminas— pueden potenciar la función ocular, prevenir trastornos frecuentes y optimizar capacidades visuales como la adaptación a la oscuridad o los contrastes de luz.

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología (AAO), algunos nutrientes mantienen los ojos sanos en términos generales y se ha encontrado que otros reducen el riesgo de enfermedades oculares.

“Consumir una dieta baja en grasas y abundante en frutas, vegetales y granos enteros puede ayudar no solo a tener un corazón fuerte sino también a mantener sanos los ojos", informa la institución. Esto no es sorprendente, según desarrolla la AAO los ojos confían en pequeñísimas arterias para abastecerse de oxígeno y nutrientes, así como el corazón confía en arterias mucho más grandes para este mismo fin. “Mantenerlas sanas ayudará indiscutiblemente a los ojos”, afirma.

1) Vitamina A

Los antiguos egipcios creían que la ceguera nocturna podía tratarse comiendo hígado. Fue hacia la década del 20 que, a partir de esta historia, se aisló una nueva vitamina, la A, reveló a este medio Ramiro Heredia, médico especialista en clínica médica del Hospital de Clínicas José de San Martín.

“Es liposoluble y se encuentra en dos formas: una provitamina en las plantas, que se metaboliza a su forma activa por los mamíferos, donde se acumula el 50-85% de la vitamina en el hígado y la preformada, que se encuentra en carnes, pescados y productos derivados de la leche”, explicó.

Entre sus propiedades sanadoras, Heredia nombró a la visión, dado que colabora con las anormalidades de la córnea y la conjuntivitis. “Su déficit se asocia a trastornos visuales y oculares, ojo seco, ceguera nocturna, trastornos en el desarrollo óseo y problemas de la piel y el cabello”, enumeró.

¿En qué alimentos encontrar la vitamina A?

Los alimentos con betacarotenos –un pigmento orgánico de color rojo anaranjado intenso, abundante en hongos, plantas y frutas– se convierten en vitamina A en el cuerpo; algunos de estos, informó el doctor, son:

Zanahorias

Batatas y calabazas

Frutas amarillas, naranjas

Verduras de hoja verde

Morrón

Los betacarotenos se convierten en vitamina A en el cuerpo Pixabay

2) Vitamina C:

“Es una vitamina hidrosoluble y necesaria para el crecimiento y desarrollo adecuado. También es uno de los muchos antioxidantes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres –moléculas que se acumulan en las células y dañan otras como el ADN, los lípidos y las proteínas–”, comunica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Sobre sus efectos contundentes en el cuerpo, la Escuela de Medicina de Harvard enfatiza que la vitamina C podría proteger contra las cataratas en los ojos y ayudar a generar neurotransmisores como serotonina y norepinefrina.

Precisamente, el estudio “Comer alimentos ricos en vitamina C reduce el riesgo de progresión de cataratas en un tercio” (2016) analizó durante diez años la dieta y el riesgo de progresión de cataratas en 324 pares de hermanas gemelas. Hacia el final los investigadores descubrieron que una dieta rica en alimentos con vitaminas C reducía el riesgo de progresión de cataratas en un tercio. “Si bien no podemos evitar por completo el desarrollo de cataratas, podríamos retrasar su aparición y evitar que empeoren significativamente con una dieta rica en vitamina C”, concluyeron sus investigadores.

¿En qué alimentos encontrar la vitamina C?

De acuerdo con la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez, algunos de los comestibles mediante los que se puede obtener esta vitamina son:

Frutas cítricas

Jugos de naranja y pomelo

Papas

Tomate

Frutillas

Espinacas

Coles de Bruselas

“Es importante tener en cuenta las cantidades para no excederse en el consumo; por ejemplo, si uno come más de 200 gramos de fruta al día o cerca de dos kiwis, va a cubrir las necesidades básicas que el cuerpo requiere de vitamina C”, añade Martínez.

Las frutas cítricas aportan altas dosis de vitamina C Foto ilustrativa: PIXABAY

3) Vitamina E

Heredia explicó que es una vitamina hidrosoluble que protege a las membranas de las células de la oxidación y destrucción. “Fue la quinta vitamina descubierta, y su nombre, tocoferol, viene del griego toc –quiere decir niño–, y phero –en español, traer– ya que cumple funciones esenciales en el desarrollo normal del feto y de los niños”, dijo.

“Se sabe que tiene un rol en la prevención de la trombosis y aún se está estudiando la relación entre los niveles altos de vitamina E y las alteraciones de la función inmune, Alzheimer y cataratas", desarrolló.

En el metanálisis “Vitamina E y riesgo de cataratas relacionadas con la edad” se demostró que la ingesta de la vitamina en la dieta o como suplemento y el alto nivel de tocoferol sérico podrían estar significativamente asociados con una reducción del riesgo contraer cataratas.

¿En qué alimentos encontrar la vitamina E?

Matías Marchetti, licenciado en Nutrición y autor de libros sobre vida sana, indicó a LN Bienestar que la vitamina E puede ser encontrada en alimentos como:

Aceite de oliva o aceites vegetales

Frutos secos

Semillas

Cereales integrales

Verduras de hoja verde