Noticias de California hoy, en vivo: se despide Gavin Newsom sin revelar a quién apoya en las elecciones
El actual gobernador evitó dar su respaldo público a alguno de los aspirantes demócratas, mientras crece la tensión por la falta de opciones claras
Qué dijo Newsom cuando le preguntaron por su candidato favorito para las elecciones
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue consultado sobre un posible respaldo a algún aspirante para las próximas elecciones gubernamentales. Pero el mandatario se limitó a confirmar su alineación partidaria sin dar nombres propios. “Voy a apoyar a un demócrata en la segunda vuelta y espero con interés que los votantes tomen esa decisión muy pronto”, declaró en una conferencia de prensa.
“Hay muchos candidatos destacados con trayectorias extraordinarias. Podría nombrar a siete de ellos, aunque creo que eran nueve”, dijo a los periodistas, mientras crece la tensión en su partido por la falta de opciones posicionadas en las encuestas. El problema es que, en California, no importa de qué partido sean los candidatos: los dos principales definen la votación, por más que ambos sean republicanos o demócratas.
Estos son los candidatos todavía en pie:
|Partido
|Candidato
Demócrata
Xavier Becerra
Demócrata
Katie Porter
Demócrata
Tom Steyer
Demócrata
Tony Thurmond
Demócrata
Antonio Villaraigosa
Demócrata
Matt Mahan
Republicano
Chad Bianco
Republicano
Steve Hilton
La primaria de California para gobernador es el 2 de junio de 2026. La elección general es el 3 de noviembre de 2026. El miércoles pasado se llevó a cabo un debate entre los candidatos.
El clima en Los Angeles: se esperan días de sol y posibles lluvias durante el fin de semana
La ciudad de Los Angeles vivirá una jornada de viernes marcada por el cielo despejado, con una temperatura máxima que alcanzará los 74°F (23°C) y vientos leves provenientes del este-sureste que rotarán al sudoeste por la tarde. Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar hacia la noche, cuando la nubosidad aumentará y la mínima descenderá hasta los 52°F (11°C).
- Para el sábado, el pronóstico indica un 20% de probabilidad de precipitaciones después de las 11.00 hs, con ráfagas que podrían alcanzar las 15 millas (24 kilómetros) por hora. La inestabilidad se profundizará durante la noche del sábado, principalmente después de las 23.00 hs, con una probabilidad de lluvia del 60%.
- El domingo por la mañana persistirá un ligero riesgo de chubascos antes de que el cielo vuelva a despejarse completamente por la tarde, con una máxima prevista de 68°F (20°C).
Noticias de California en vivo
- 1
En el primer trimestre del año cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados de la Anses, respecto de 2025
- 2
Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento
- 3
Fue la mano derecha del hombre más famoso del país, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse: “Ahora me van a detener”
- 4
Por qué recomiendan poner una moneda en el router del wi-fi y para qué sirve