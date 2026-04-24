Noticias de California hoy, en vivo: se despide Gavin Newsom sin revelar a quién apoya en las elecciones

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue consultado sobre un posible respaldo a algún aspirante para las próximas elecciones gubernamentales. Pero el mandatario se limitó a confirmar su alineación partidaria sin dar nombres propios. “Voy a apoyar a un demócrata en la segunda vuelta y espero con interés que los votantes tomen esa decisión muy pronto”, declaró en una conferencia de prensa.

“Hay muchos candidatos destacados con trayectorias extraordinarias. Podría nombrar a siete de ellos, aunque creo que eran nueve”, dijo a los periodistas, mientras crece la tensión en su partido por la falta de opciones posicionadas en las encuestas. El problema es que, en California, no importa de qué partido sean los candidatos: los dos principales definen la votación, por más que ambos sean republicanos o demócratas.

El debate por la gobernación en California generó fuertes cruces en distintas temáticas Instagram Ktla5news