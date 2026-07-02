Solidaridad en Florida: la estrella de los Patriots que se puso al hombro la colecta para Venezuela

El lunes 29 de junio, Andrés Borregales, pateador venezolano de los New England Patriots, participó en una jornada solidaria en el centro logístico de Global Empowerment Mission (GEM), en Florida, para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. Además de realizar una donación, el jugador colaboró con el traslado de suministros de primera necesidad para enviar a las zonas afectadas.

El terremoto en Venezuela que impulsó las acciones de ayuda

La iniciativa solidaria surgió tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que dos sismos de magnitud 7,5 y 7,2 sacudieron el país sudamericano con apenas 39 segundos de diferencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 hs locales, cerca de San Felipe y Morón, en la costa del Caribe. La agencia calificó el fenómeno como un “doublet”. Es decir, un par de terremotos de magnitud similar ocurridos muy cerca en tiempo y ubicación.

Según explicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), las zonas más afectadas fueron Caracas y los estados de Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda. El desastre provocó el colapso de viviendas, hospitales y escuelas, además de daños en los servicios de agua y electricidad. El balance oficial reportado por medios internacionales elevó la cifra a 1943 muertos y 10.571 heridos, mientras continuaban las tareas de rescate y asistencia.

Andrés Borregales y sus raíces venezolanas

Por su parte, Andrés Borregales tiene 23 años y nació en Caracas, pero se mudó al sur de Florida en 2004. Según DAZN, se convirtió en el primer venezolano en disputar un Super Bowl de la NFL, un logro que alcanzó el pasado 8 de febrero.

Pese a su carrera en EE.UU., Borregales mantiene un fuerte vínculo con Venezuela. “No podemos estar allá físicamente en este momento, lo cual es muy duro, pero seguimos ayudando de todas las formas posibles. Por eso estamos aquí”, comentó en diálogo con WPLG Local10 durante la jornada solidaria en Doral, Florida.

Andrés Borregales encabezó una colecta para ayudar a las víctimas en Venezuela Instagram @nolimit.andy

El jugador contó que su hermana vive en Venezuela y que, afortunadamente, se encuentra a salvo tras los terremotos. Sin embargo, señaló que muchas familias no corrieron la misma suerte. Por eso, él y su esposa, Stephanie Borregales, colaboraron como voluntarios en la preparación de la ayuda humanitaria.

Cómo ayudar a Venezuela desde Florida

La organización GEM recibe donaciones en su centro de acopio, ubicado en 1850 NW 84th Ave, Doral, Florida. Actualmente se necesitan artículos como carpas, colchones inflables, alimentos no perecederos, productos de higiene, baterías y pañales.

Andy Borregales también pidió el apoyo de la comunidad del sur de Florida y aseguró: “Si lo único que puedes donar es una caja de jabón, es suficiente. Haz lo que puedas”.

Según UNICEF, alrededor de 1,8 millones de personas necesitan asistencia, entre ellas 680 mil niños. Además, los hospitales trabajan por encima de su capacidad y existe preocupación por la propagación de enfermedades debido a la falta de agua potable.

UNICEF señaló que más de un millón de personas necesitan ayuda en Venezuela Miguel Medina - Pool AFP

La organización también lanzó un llamado para recaudar 52 millones de dólares destinados a la respuesta por los terremotos, una cifra que forma parte de un plan de 137 millones de dólares para sus operaciones en Venezuela durante este año.

El objetivo es reunir a los niños con sus familias y garantizar que puedan volver a acceder a la educación tras el desastre natural.