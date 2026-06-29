Noticias de los terremotos en Venezuela: la preocupación de los migrantes en EE.UU. por sus familiares

La angustia por los terremotos que sacudieron a Venezuela no se limita a las zonas afectadas. A miles de millas de distancia, la comunidad venezolana que vive en Chicago, Illinois, atraviesa horas de incertidumbre mientras intenta comunicarse con familiares y amigos. Para muchos migrantes, la falta de respuestas, los problemas de comunicación y las imágenes de destrucción que llegan desde su país mantienen una preocupación que se profundiza con el paso de las horas.

Terremotos en Venezuela: migrantes en Chicago buscan noticias de sus familiares

De acuerdo con un informe de Telemundo Chicago, la comunidad venezolana radicada en la Ciudad de los Vientos sigue con desesperación las noticias sobre los terremotos registrados frente a la costa norte de Venezuela, al oeste de Caracas.

Venezolanos En Chicago Preocupados Por Sus Familiares

El principal sentimiento entre quienes dejaron Venezuela en busca de nuevas oportunidades es la impotencia, según reflejó Telemundo. La distancia les impide ayudar directamente a sus seres queridos y, en muchos casos, ni siquiera pueden confirmar si están a salvo debido a las dificultades en las comunicaciones.

La propietaria del negocio “Mi Nueva Venezuela”, Mileidys Arias, describió ante Telemundo Chicago el impacto emocional que le produjo la tragedia. “En realidad fue muy desesperante. Yo no pude dormir nada. Y estoy tan lejos sin poder hacer nada…”, expresó.

La información de las últimas horas indica que el número de fallecidos en Venezuela ascendió a 1450. Además, 3150 personas resultaron heridas y más de 12.000 debieron abandonar sus hogares debido a los daños provocados por el desastre.

Migrantes venezolanos en Chicago cuentan cómo intentan contactar a sus familias

Según el reporte, muchos integrantes de la comunidad venezolana reconocieron que la incertidumbre continúa incluso después de las primeras 72 horas posteriores al desastre.

Los equipos de rescate de México, El Salvador y Venezuela trabajan para rescatar a un joven

En ciertos casos, la preocupación está marcada por las dificultades para establecer contacto con los familiares. Keidy Merchán explicó que su familia atravesó varias horas de incertidumbre antes de recibir noticias desde Caracas.

“Fue muy triste porque es un país donde para uno estar bien es muy difícil. Y ver tantos muertos, las personas que perdieron sus casas, sus cosas, es difícil”, afirmó. Luego contó que una de sus tías vive en la capital venezolana y que inicialmente no pudieron comunicarse debido a los problemas con la señal telefónica. Finalmente, otro familiar, que estaba en un lugar con cobertura, logró informarles que la tía se encontraba bien.

Terremotos en Venezuela: ayuda de Estados Unidos, DART y recomendaciones para donar

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Buró de Respuesta ante Desastres y Asistencia Humanitaria del Departamento de Estado, informó que los terremotos ocurrieron el 24 de junio de 2026 frente a la costa norte de Venezuela. El organismo explicó que primero se registró un sismo de magnitud aproximada de 7,2 y, apenas 39 segundos después, un segundo movimiento de alrededor de magnitud de 7,5.

Como parte de la respuesta, el Departamento de Estado informó que desplegó un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), además de equipos especializados en búsqueda y rescate urbano para colaborar en la evaluación de necesidades y en las tareas de asistencia.

Así rescataban a un bebé de debajo de los escombros en Venezuela

El Departamento de Estado sostiene que la forma más efectiva de ayudar durante una emergencia internacional es mediante aportes económicos a organizaciones con experiencia en respuesta humanitaria.

Según el organismo, las donaciones monetarias permiten adquirir insumos directamente en las zonas cercanas al desastre, reducir costos logísticos y acelerar la llegada de la ayuda a quienes más la necesitan. Además, la dependencia estadounidense explicó que mantiene una colaboración con tres organizaciones para apoyar las tareas de asistencia humanitaria:

El organismo también recomienda verificar siempre la legitimidad de las entidades antes de realizar una donación. Advierte que, tras grandes desastres, suelen aparecer estafas, falsas campañas benéficas, solicitudes generadas mediante inteligencia artificial y plataformas de recaudación no autorizadas.