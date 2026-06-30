Qué reveló el análisis de la NASA sobre los daños causados por los dos terremotos en Venezuela

Los recientes sismos registrados en Venezuela el 24 de junio activaron una respuesta inmediata para dimensionar su impacto estructural. En ese marco, un análisis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés) basado en tecnología de radar satelital Sentinel-1 detalló que casi 59.000 edificios fueron afectados por el movimiento telúrico.

Daños por los terremotos en Venezuela: la estimación de la NASA con Sentinel-1

El reporte de la NASA, elaborado tras procesar imágenes capturadas entre el 24 y el 25 de junio, estima que 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos. La cifra surge de una evaluación preliminar sobre los daños ocasionados por el sismo principal de magnitud 7,5 y su precursor de 7,2.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) Miguel Medina - Pool AFP

Las detecciones se concentran mayoritariamente en la costa central y el área metropolitana de Caracas. Estas zonas experimentaron sacudidas intensas, las cuales coinciden con el patrón de intensidad registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El modelo define la afectación cuando al menos el 50% de la superficie de un edificio presenta pérdida de coherencia radar. Este umbral técnico asegura que la tasa de falsos positivos en zonas de temblores leves se mantenga por debajo del 1%.

Cómo funciona Sentinel-1, el radar usado para estimar edificios afectados en Venezuela

El estudio utilizó la detección de cambios de coherencia con el radar del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. Este método mide la estabilidad de una superficie al comparar datos posteriores al evento con un conjunto de 65 adquisiciones de referencia previas.

En ese marco, la pérdida repentina de coherencia sirve como indicador clave para mapear las alteraciones abruptas en las estructuras urbanas. Los expertos aplicaron esta señal, utilizada habitualmente para detectar destrucción de edificios en zonas de conflicto, para este caso sísmico.

El procesamiento de los datos ocurrió en dos etapas principales debido a las pasadas del satélite sobre el territorio venezolano. La primera escena del 24 de junio cubrió el epicentro cercano a San Felipe y Yumare, mientras que la segunda, capturada el 25 de junio, analizó Caracas.

Casi 59.000 edificios fueron afectados por los terremotos en Venezuela, según un estudio preliminar de la NASA MIGUEL MEDINA - POOL

Por qué la evaluación de la NASA es preliminar y qué límites tiene el mapa de daños

El análisis abarca la zona activada bajo la alerta EMSR884 del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. El equipo logró evaluar con éxito aproximadamente el 75% del terreno seco dentro del área asignada.

Las áreas no cubiertas incluyen lugares donde los pases de radar no coincidieron, además de cuerpos de agua y zonas escasamente urbanizadas al sur. El mapa delimita estas regiones para evitar que la falta de datos se interprete como ausencia de daños.

Es fundamental recalcar que este resultado es preliminar y rápido. Los autores advierten que el estudio no cuenta aún con validación mediante datos de campo o anotaciones ópticas de daños.

El documento final debe interpretarse como un indicador general y no como un censo verificado de cada propiedad individual. La resolución espacial de 30 metros implica que estructuras muy pequeñas o excesivamente próximas pueden presentar dificultades de distinción.

El trabajo fue dirigido por Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, con la utilización de huellas de edificios de la Fundación Overture Maps. Estos datos ofrecen una primera aproximación necesaria para orientar las labores de respuesta en la región afectada.

La asistencia de Estados Unidos a Venezuela tras los terremotos

Terremotos en Venezuela: personas muertas, desaparecidas y balance humanitario actualizado

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adquirió 10.000 bolsas para cadáveres en coordinación con las autoridades venezolanas. Según Reuters, las autoridades contabilizan actualmente al menos 1750 fallecidos a causa del desastre.

Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU, informó sobre la existencia de al menos 2500 edificios con daños severos. Gran parte de estas estructuras sufrió derrumbes totales tras el impacto de los terremotos.

El funcionario resaltó que todavía no hay un número oficial respecto a personas desaparecidas. Además, enfatizó que las tareas de auxilio continúan en un entorno de “alto riesgo” para los equipos desplegados.