Tiene 45 años, se hizo pasar por agente del ICE y ahora deberá enfrentar la ley en Miami

Jonathan Cristian González Reyes, de 45 años, fue detenido en Miami tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de una comerciante que aseguró ser víctima de intimidación y extorsión. Según el expediente del caso, el hombre habría afirmado ser integrante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y utilizó esa identidad para ofrecer una supuesta solución a la situación migratoria de la mujer.

Cómo operaba el falso agente del ICE acusado de extorsionar extranjeros en Miami

La investigación retomada por Telemundo sostiene que González Reyes se presentó como un funcionario de alto rango del ICE y aseguró tener vínculos con el Ejército de Estados Unidos. En uno de los encuentros con la dueña de un camión de comida, habría hecho una llamada telefónica simulada en la que mencionó un supuesto operativo migratorio relacionado con el negocio.

De acuerdo con el relato del hijo de la propietaria del negocio, Luis Rodríguez, después de aquella conversación González Reyes le hizo saber que el establecimiento estaba bajo vigilancia del ICE. Luego habría insinuado que podía protegerla a cambio de dinero.

“Se aseguró de verme a los ojos y decirme: ‘Yo les tengo cariño, los quiero ayudar, pero si tú me ayudas, yo te ayudo’”, relató Rodríguez a Telemundo. “¿Qué estaba pidiendo? Directamente no me lo dijo, pero lo dejó bien claro”, agregó.

González Reyes se retiró del lugar, pero un mes después habría regresado al establecimiento. En esa segunda ocasión, según el reporte de arresto, sacó el arma y la apuntó hacia la víctima durante las amenazas.

“Decía que si él quería podía sembrarme drogas y ponerme en problemas, que podía pegarme un tiro. Sacó el arma y la cargó”, relató Rodríguez. Parte del encuentro quedó registrado por cámaras de vigilancia.

El sospechoso utilizaba su falsa identidad para exigir dinero a la dueña de un camión de comida bajo la promesa de resolver su estatus migratorio Yuki Iwamura - FR171758 AP

Los cargos contra Jonathan Gonzalez-Reyes por hacerse pasar por agente del ICE

Según lo retomado por Univision, la investigación derivó en acusaciones por:

Asalto agravado con un arma mortal.

Suplantación de un oficial de la ley.

Utilización ilegal de una identificación policial.

Uso prohibido de luces policiales en su vehículo.

Durante una audiencia para determinar las condiciones de su fianza, también se informó que González Reyes había sido detenido anteriormente por acusaciones similares. Por los cargos estatales vinculados con este caso, recuperó la libertad tras pagar una fianza de 11 mil dólares.

Sin embargo, posteriormente fue arrestado nuevamente, esta vez por agentes federales del ICE, luego de que se obtuviera una orden federal. Tras ese operativo, González Reyes quedó bajo custodia federal.

Actualmente, el detenido enfrenta cargos por asalto agravado, suplantación de autoridad y uso ilegal de equipo policial en su vehículo Imagen ilustrativa generada con IA

La cronología del caso

8 de julio: se presentó la denuncia por el episodio en el camión de comida

se presentó la denuncia por el episodio en el camión de comida 16 de septiembre: la policía de Miami-Dade realizó el primer arresto tras una investigación de más de dos meses

la policía de Miami-Dade realizó el primer arresto tras una investigación de más de dos meses Después del arresto: el acusado pagó una fianza de US$11.000 y recuperó la libertad condicional.

el acusado pagó una fianza de US$11.000 y recuperó la libertad condicional. 20 de septiembre: un equipo federal volvió a detenerlo en Hialeah

un equipo federal volvió a detenerlo en Hialeah 21 de septiembre: el DHS confirmó que se presentarían cargos federales

Qué dice la ley federal sobre hacerse pasar por un agente del ICE

La legislación estadounidense contempla delitos relacionados con la falsa representación de funcionarios del gobierno. Dentro del Título 18 del Código de EE.UU., el capítulo referido a la suplantación de identidad establece sanciones para quienes se presenten falsamente como funcionarios o empleados federales en determinadas circunstancias.

Según la información oficial, la suplantación de un agente federal puede implicar multas y una pena de prisión de hasta tres años. Además, esas conductas pueden dar lugar a cargos independientes bajo otras normas federales o estatales.

El caso de González Reyes ocurre en un contexto en el que autoridades federales han advertido sobre diferentes modalidades de fraude mediante las cuales delincuentes se presentan como integrantes de organismos de seguridad.

En abril de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Miami informó sobre denuncias de personas que recibieron comunicaciones de supuestos agentes federales que exigían transferencias de dinero o el envío de fondos personales bajo distintos argumentos. Una de las modalidades consistió en afirmar que existe una investigación y que la víctima debe entregar dinero para colaborar con ella.

Según el FBI, en el informe correspondiente a 2024, los residentes de Florida registraron 1579 denuncias vinculadas con estafas de suplantación de identidad, con pérdidas estimadas en más de US$12 millones.

Lo que se sabe del caso