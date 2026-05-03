La nueva red de vigilancia migratoria en EE.UU.: cámaras, biometría y redes sociales bajo la lupa del ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) incorporó herramientas biométricas como reconocimiento facial y huellas digitales en operativos cotidianos. Esta red incluye datos comerciales de ubicación, entre ellos registros captados por cámaras situadas en patrullas, puentes y estacionamientos privados, informó The Wall Street Journal.

Cómo funciona la nueva tecnología biométrica de ICE

Según el medio citado, esta herramienta permite a los agentes federales establecer patrones de conducta y localizar domicilios de personas bajo investigación y, en algunos casos, reduce la necesidad de vigilancia física constante. La integración de estos datos facilita la identificación de vehículos asociados con individuos que tienen órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales.

ICE tiene acceso a información que muchas personas no sabían ICE

Los registros indican que el ICE destina millones de dólares anualmente en contratos con empresas tecnológicas que actúan como intermediarias de esta información geoespacial detallada. El programa Alternatives to Detention (ATD) ahora depende de la aplicación SmartLink, que exige que los usuarios se tomen fotografías para validar su identidad mediante algoritmos de comparación facial.

The Wall Street Journal detalló cómo la recolección de huellas dactilares y otros rasgos físicos alimenta una base de datos centralizada que se comparte entre distintas ramas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, los agentes analizan la actividad en plataformas sociales para verificar vínculos familiares, laborales o posibles riesgos a la seguridad pública. Esta vigilancia digital puede sustituir en algunos casos el uso de grilletes electrónicos. El control remoto mediante estas herramientas abarca a cientos de miles de individuos simultáneamente.

ICE invirtió en tecnologías para evitarse los operativos fallidos Getty Images

El ICE tiene acceso a información que migrantes no imaginaban

La eficacia de este sistema de monitoreo radica en la interconectividad entre agencias locales, estatales y federales. Según el reporte, el ICE accede a registros de servicios públicos, como facturas de agua o electricidad, para confirmar paraderos exactos en estados que limitan la cooperación directa con las autoridades migratorias.

Los contratos vigentes de la entidad gubernamental con compañías como Palantir Technologies, para análisis geoespacial y cruce de datos, y Cellebrite, para extracción forense de teléfonos, revelan cómo se procesa la información de fuentes públicas y privadas para generar alertas automáticas cuando un objetivo detectado por el sistema interactúa con cualquier servicio. Esta estrategia permite optimizar los recursos de la agencia al dirigir los operativos de arresto hacia puntos geográficos determinados.

El ICE apuesta más por la tecnología que por patrullas

Las cifras presentadas en el análisis del Wall Street Journal muestran que el gasto en servicios de vigilancia basada en la nube y licencias de software especializado aumentó sustancialmente en el último trienio, con aproximadamente 2800 millones de dólares en contratos con empresas de tecnología y datos.

El ICE tiene acceso a información que migrantes no imaginaban, según el informe ICE

Por su parte, el ICE justifica este presupuesto al argumentar que son un método más humano y eficiente de control frente a los centros de detención física, que presentan costos operativos superiores.

Alcance de la vigilancia migratoria del ICE: ciudadanos también bajo análisis

El reportaje citado también documenta que estas capacidades incluyen datos de ciudadanos estadounidenses, no solo a personas sin estatus migratorio legal.

Casos legales en curso señalan el uso de datos personales en investigaciones sin órdenes judiciales claras, lo que ha derivado en demandas por posibles violaciones constitucionales.