Trabajo en Florida: la oferta para latinos con salario de US$20 la hora que no pide estudios universitarios

Una nueva oportunidad laboral dirigida a latinos residentes en Miami ofrece salarios de hasta US$20 por hora, junto con beneficios como descuentos en envíos y viajes, además de capacitación continua.

El trabajo para migrantes latinos en Miami y sus requisitos

La vacante disponible es para auxiliar de carga para la empresa Panorama Services and Travel. El empleo es de tiempo completo y ofrece un pago de US$17 a US$20 la hora, según Indeed.

Vacante en Miami como auxiliar de carga para la empresa Panorama Services & Travel (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Requisitos para postularse como auxiliar de carga para Panorama Services and Travel

La agencia de viajes pide que los postulantes hablen inglés y español, preferentemente, además de que cumplan con lo siguiente:

Poder levantar hasta 200 libras (90.7 kilogramos) de forma repetitiva.

Experiencia en caja y punto de venta.

Conocimientos básicos en matemáticas.

Buen manejo de efectivo, tarjetas y terminales bancarias.

Habilidades y experiencia en atención al cliente.

Experiencia en almacén o cajas.

Responsabilidad y puntualidad.

Disposición a aprender y proactividad.

Qué debe hacer un auxiliar de carga

Panorama Services and Travel también detalló cuáles son las responsabilidades del puesto y qué actividades que deberá realizar el trabajador durante su jornada, en las que destaca el excelente trato al cliente, además de:

Recibir paquetes y atender a los clientes en el área de carga.

Cargar y descargar cajas que pueden pesar hasta 200 libras (90.7 kilogramos).

Pesar, medir y etiquetar paquetes de forma correcta.

Operar la caja registradora y realizar los cobros como corresponda.

Mantener limpia y ordenada su área de trabajo.

Tener un trato cordial, eficiente y profesional con los clientes.

Seguir los protocolos de seguridad y los códigos establecidos por la empresa.

Aunque no es un requisito indispensable, el ser bilingüe y hablar tanto inglés como español sí será una ventaja para algunos postulantes.

Se requiere disponibilidad para viajar diariamente, además de la capacidad de reubicación a Miami, Florida, antes de comenzar a trabajar.

Los postulantes a la vacante de Panorama Services & Travel deberán etiquetar correctamente los paquetes, entre otras responsabilidades (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Cuáles son los beneficios y prestaciones de un auxiliar de carga

En cuanto a los beneficios que ofrece la compañía, se menciona que el empleado tendrá acceso a un ambiente laboral estable y de equipo, capacitación y oportunidades de crecimiento, descuentos en envíos y servicios de viajes dentro de la empresa, así como trabajo activo y con propósito, en apoyo a la comunidad nicaragüense.

Para postularse al empleo es necesario contar con una cuenta en Indeed, o visitar directamente las instalaciones de la empresa que está ubicada en 10508 W Flagler St, Miami, Florida 33174.

La compañía se encarga de la gestión de viajes, y opera desde 1991, además de que posee tres sedes en Miami y ofrece paquetes de viajes a diferentes partes del mundo. Durante agosto de 2025, Nicaragua fue nombrado “destino del mes”, según su sitio web.

Además de viajes y trámites, la empresa también realiza envíos internacionales desde Estados Unidos a otras partes de América del Sur y Centroamérica, con un servicio enfocado en migrantes de habla hispana.

Panorama Services & Travel ofrece capacitación constante a sus empleados y descuentos en sus servicios (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Cuál es el salario mínimo para vivir bien en Florida

La empresa Panorama Services and Travel ofrece hasta US$20 la hora para el puesto de auxiliar de carga. Sin embargo, estudios indican que un salario digno para una persona soltera en Florida en de al menos US$22,43.

Las estimaciones cambian drásticamente cuando se habla de una persona con un hijo, que necesitaría ganar al menos US$37,27 por hora; con dos hijos, US$45,36; y con tres, US$58,76.

Aunque estas cifras solo son un estimado, pues depende mucho de la ciudad y de la zona en la que se pague el alquiler. Los precios y las necesidades no serán las mismas para una persona que viva en el corazón de Miami que para alguien que viva en un entorno más rural.