Dónde entregan comida fresca gratis en Florida durante la primera semana de mayo 2026

Diversas organizaciones realizarán distribuciones de alimentos gratuitos a la población de Florida entre el 1° y el 7 de mayo. Los eventos se desarrollarán tanto en el sur del estado como en los condados del norte, con el objetivo de asistir a familias con inseguridad alimentaria.

Centros de distribución alimentaria en el estado de Florida

El sistema de ayuda alimentaria en Florida cuenta con una red de centros que funcionan continuamente y ayudan a miles de personas con beneficios esenciales. De acuerdo con el listado actualizado de Fighting Hunger, los servicios durante la primera semana de mayo son:

Farm Share y otras organizaciones entregan despensas gratuitas en varias ciudades de Florida los primeros días de mayo farmshare.org

Tallahassee (Condado de Leon)

Horario Organización Dirección Sábado 2, de 9 a 10:30 hs Serve Tallahassee/Element 3 1184 Capital Circle NE Suite E Lunes 4, de 11 hs hasta agotar stock Tallahassee Urban League 923 Old Bainbridge Rd Martes 5, de 7 hs hasta agotar stock Tallahassee Urban League 923 Old Bainbridge Rd Miércoles 6, de 10 a 13 hs Tallahassee Spanish SDA Church 4823 N. Monroe Street Lunes a Jueves, de 9 a 11 h y de 14 a 16 hs Bond Community Health Center 1720 S. Gadsden Street

Lake City (Condado de Columbia)

<b>Horario</b> <b>Organización</b> <b>Dirección</b> Lunes a viernes, de 7 a 8 hs y de 12 a 13 hs LAD Soup Kitchen 127 NW Escambia Street Lunes a jueves, de 10 a 16 hs Christian Service Center 421 NW Washington St Lunes a jueves, a las 11 h (comidas). Parkview Baptist Church 268 NW Lake Jeffery Road

Otras localidades y operativos de Farm Share

Además de los centros fijos, la organización Farm Share y otras agencias locales también mantienen distribuciones activas:

Blountstown y Madison

<b>Horario</b> <b>Organización</b> <b>Dirección</b> Mar, Mié y Jue, de 9 a 12 hs Calhoun-Liberty Ministry Center 21754 State Road 20 East Viernes 1, de 15 a 16 hs First Assembly of God (Perry) 828 W Julia Street Sábado 2, a las 9 hs hasta agotar stock First Assembly of God (Perry) 828 W Julia Street

Miami-Dade y Broward

<b>Horario</b> <b>Organización</b> <b>Dirección</b> Miércoles 29, a las 9:00 hs Oficina de la comisionada Eileen Higgins (Miami) Miami (Punto de entrega municipal) Miércoles 29, a las 9:30 hs City of Opa-Locka Opa-Locka (Sede municipal) Jueves 30, a las 9:00 hs Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela Miami (Punto de entrega distrital) Viernes 1, a las 9:00 hs Miami-Palm Glades Preparatory Academy 19355 SW 114th Ave, Miami Sábado 2, a las 9:00 hs Miami Beach-Representative Fabián Basabe Sede Miami Beach Sábado 2, a las 10:00 hs Fort Lauderdale-National Aid Foundation Sede Fort Lauderdale Sábado 2, a las 10:00 hs West Park-South Promo 3501 SW 56th Ave, West Park

Las nuevas fechas y ubicaciones específicas donde Farm Share realiza entrega de despensas gratuitas en Florida Instagram: @farmsharefl

La organización Farm Share reafirmó su compromiso con el aprovechamiento de recursos y la lucha contra el desperdicio.

Según la organización, recuperan productos que los mercados descartan por criterios estéticos, pero que conservan toda su calidad nutricional. “Nuestra misión se centra en recuperar alimentos frescos de las granjas de Florida y distribuirlos de forma gratuita a quienes más los necesitan”, explica la institución en sus canales oficiales.

Por su parte, Fighting Hunger destacó la importancia de su red de agencias asociadas en el Panhandle de Florida. La entidad opera como un centro logístico masivo que ayuda a despensas pequeñas y comedores comunitarios en condados rurales.

“Nuestra red de seguridad alimentaria llega a los rincones donde la asistencia suele ser escasa”, señala la organización. Además, destacan que la participación de voluntarios locales resulta esencial a la hora de sostener los cronogramas de distribución diaria en ciudades como Tallahassee y Lake City.

Guía para localizar bancos de alimentos en el estado

Fighting Hunger recomienda a los ciudadanos verificar los horarios antes de asistir, ya que pueden cambiar sin previo aviso. El procedimiento sugerido consiste en:

Visitar el sitio oficial fightinghunger.org para consultar el mapa interactivo de despensas.

Llamar al número de contacto de la agencia seleccionada para confirmar el inventario de productos.

Acudir con tiempo suficiente, especialmente en los centros que distribuyen “hasta agotar stock”.

Cambios en el programa SNAP y nuevas prohibiciones en Florida

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) ratificó las nuevas medidas para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) ratificó las nuevas directrices Stock en canva

Desde el pasado 20 de abril de 2026, se aplican límites estrictos sobre los artículos permitidos, excluyendo la compra de dulces, gaseosas o bebidas energizantes para fomentar una alimentación más saludable.

Las autoridades locales recomiendan que los interesados consulten los sitios web oficiales antes de efectuar cualquier traslado. Los horarios de atención dependen de la logística de transporte y de la disponibilidad de carga de cada jornada.

Asimismo, las organizaciones sugieren el uso de bolsas reutilizables o cajas resistentes para retirar los productos secos y frescos, con el objetivo de facilitar el traslado.