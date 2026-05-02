La nueva ley de DeSantis en Florida que cambia el cobro a los parques de casas rodantes: a quiénes beneficia desde 2026
La norma modifica la manera en que los gobiernos locales calculan los pagos de estos establecimientos y los obliga a tratarlos como negocios y no como zonas residenciales
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El estado de Florida aprobó un conjunto de disposiciones legales que modifican distintos aspectos administrativos, fiscales y de seguridad pública. Entre ellas, se destaca la ley SB 118, que introduce cambios en la manera en que los gobiernos locales aplican cargos especiales a los parques de casas rodantes.
Cambio en la clasificación fiscal de los parques de casas rodantes en Florida
La legislación, firmada por el gobernador Ron DeSantis, impactará en la forma en que se calculan ciertos cargos sobre la propiedad correspondiente al presente año fiscal. La normativa entró en vigor oficialmente tras su promulgación.
Uno de los ejes centrales de la SB 118 es la modificación del criterio de evaluación utilizado por condados, municipios y distritos especiales. A partir de ahora, los parques de vehículos recreativos no podrán ser considerados como conjuntos de viviendas permanentes para la aplicación de evaluaciones no ad valorem (tasas fijas, específicas o basadas en unidades).
En su lugar, deberán ser analizados bajo parámetros comerciales, similares a los que se utilizan para hoteles, moteles u otros alojamientos temporales.
La normativa también establece que las evaluaciones no podrán calcularse sobre superficies que excedan el tamaño estándar de una unidad de una casa rodante. Este cambio limita los cargos sobre espacios más amplios que el promedio.
Ajustes en el cálculo de tasas y criterio de ocupación
Otro aspecto relevante de la ley es la incorporación del nivel de ocupación como variable obligatoria en la determinación de los cobros. Las autoridades locales deberán considerar cuántos espacios están efectivamente utilizados al momento de distribuir las cargas.
El objetivo es evitar que los parques sean gravados como si operaran con ocupación total durante todo el año, cuando en muchos casos presentan variaciones estacionales en la demanda. Si bien la legislación no detalla una fórmula específica para calcular esta tasa, sí impone el principio de que los cargos deben ser proporcionales y ajustarse a la utilización real del espacio.
La ley SB 118 no introduce cambios en impuestos generales, sino que se enfoca exclusivamente en las denominadas evaluaciones especiales o no ad valorem. Estas son tasas que los gobiernos locales aplican para financiar servicios o mejoras específicas.
Qué autoridades están obligadas a seguir este nuevo método de evaluación
Bajo esta ley, las autoridades que están obligadas a aplicar el nuevo método de evaluación cuando impongan gravámenes especiales no ad valorem sobre los parques de vehículos recreativos son:
- Los condados
- Los municipios
- Los distritos especiales, incluidos los distritos especiales independientes y dependientes
Estas entidades gubernamentales deben asegurar que las inspecciones no se basen en la premisa de que el parque está compuesto por unidades residenciales. Además, a partir de ahora, las evaluaciones no pueden aplicarse sobre la porción de un espacio de estacionamiento o campamento que exceda los metros cuadrados máximos de una unidad tipo vehículo recreativo (según los estándares estatales), sin importar el tamaño total del espacio de estacionamiento.
La nueva ley beneficia principalmente a los propietarios y operadores de parques de vehículos recreativos que evitarán, según se detalla en el texto legislativo, cargos que podrían ser más elevados o inapropiados si se les tratara como viviendas permanentes.
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