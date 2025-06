Triunfo para Jeff Bezos: fallan a favor de “la isla de los millonarios” en Florida y acusan a Surfside de extorsión

Indian Creek Village, una comunidad conocida por concentrar algunas de las mayores fortunas de Estados Unidos, logró una victoria legislativa clave en una disputa sobre infraestructura con el vecino municipio de Surfside, en el condado de Miami-Dade. La resolución del conflicto representa un triunfo para figuras multimillonarias, quienes residen en esta exclusiva isla artificial que alberga unas pocas docenas de viviendas de lujo.

¿Qué pasó entre Indian Creek Village y Surfside?

La isla de los multimillonarios es un lugar residencial cerrado que alberga a menos de 90 habitantes. Entre sus residentes se encuentran el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el exasesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner; y figuras del deporte y los negocios de alto perfil.

La isla Indian Creek se encuentra en el condado de Miami-Dade, Florida Getty Images

Aunque es una zona exclusiva y adinerada, la comunidad enfrentó críticas por su deficiente infraestructura sanitaria. Los sistemas sépticos existentes, además de no ajustarse a las nuevas normativas estatales, representan una amenaza ambiental para la Bahía de Biscayne, ya afectada por décadas de contaminación.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, el problema surgió cuando Indian Creek Village intentó conectarse al sistema regional de alcantarillado, administrado por el condado, a través del territorio de Surfside. La isla, hasta ahora, había operado mediante tanques sépticos, una solución que ya no cumple con las nuevas regulaciones ambientales estatales.

Para avanzar con la obra era necesario instalar una tubería bajo una calle pública del municipio vecino, una acción que requería el permiso de ese gobierno local. Surfside, por su parte, respondió a la solicitud y exigió una contribución financiera de US$10 millones, que supuestamente serviría para futuras mejoras en su infraestructura sanitaria.

Indian Creek Village se negó y calificó la demanda como “una forma de extorsión”. La controversia escaló hasta el Capitolio de Florida, donde representantes de la lujosa isla presionaron para cambiar la ley estatal.

Uno de los principales problemas de la exclusiva zona era su sistema de residuos, que podrían cambiar si el gobernador Ron DeSantis promulga la ley Google Maps

Legisladores aprueban la ley que bloquea exigencias municipales

En respuesta, los legisladores estatales de Florida incluyeron una disposición en un paquete de transporte que prohíbe a los municipios impedir o cobrar la instalación de infraestructuras sanitarias cuando un proyecto ya cuenta con los permisos ambientales correspondientes del estado.

La medida fue votada con amplio respaldo en ambas cámaras y ahora aguarda a ser promulgada por el gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.

La cláusula beneficiará directamente a Indian Creek Village al eliminar el principal obstáculo para su conexión al sistema de aguas residuales del condado, ya que Surfside no podrá exigir pagos adicionales ni impedir la instalación de la tubería bajo su jurisdicción.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, declaró a The New York Times que se sorprendió al enterarse de que Indian Creek Village había llevado el caso al Capitolio estatal. Según relató, se enteró del asunto cuando recibió una llamada de la oficina del gobernador. “Él fue quien dijo: ‘Haremos una ley y así resolveremos el problema’”, declaró.

En la exclusiva isla viven personalidades adineradas, como el creador de Amazon Jeff Bezos Foto indiancreekvillagefl.gov

Indian Creek Village: lujo, exclusividad y, ahora, conexión directa al sistema regional

Con la ley estatal a la espera de la promulgación de Ron DeSantis, Indian Creek Village podrá completar su conexión al sistema de alcantarillado del condado sin mayores obstáculos.

El proyecto contempla la eliminación de todos los tanques sépticos de la isla y su reemplazo por una red conectada al sistema sanitario regional, lo que reducirá los riesgos ambientales a largo plazo.

Con la intervención legislativa a su favor, la “isla de los millonarios” avanza en su transformación hacia una comunidad con estándares ambientales modernos.