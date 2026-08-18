Últimas encuestas en Florida hoy: qué dicen los sondeos en el día de las elecciones primarias y quién gana la gobernación

Los votantes de Florida acuden a los centros de votación este martes 18 de agosto de 2026 para elegir a sus candidatos favoritos de cara a las elecciones generales de noviembre, con varios cargos en juego, incluido el de gobernador, actualmente ocupado por Ron DeSantis. Las encuestas más recientes muestran una ventaja en las contiendas demócrata y republicana para la gobernación, con David Jolly y Byron Donalds a la cabeza, respectivamente.

Encuestas de Florida 2026: Donalds y Jolly llegan como favoritos a las primarias

La boleta estatal para las elecciones primarias de este 18 de agosto cuenta con numerosos cargos estatales y federales y una contienda por la sucesión de DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo por los límites vigentes en Florida. En este punto, el escenario se presenta favorable para Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

En las elecciones primarias de este martes en Florida, Byron Donalds lidera las encuestas del Partido Republicano Magnific

De acuerdo con la recopilación realizada por The New York Times, los últimos sondeos para las primarias republicanas muestran el siguiente panorama:

Cygnal : elaborada entre el 12 y el 13 de julio, ubica a Donalds con el 43% de la intención de voto, por encima de James Fishback (12%) y del actual vicegobernador Jay Collins (11%), con una ventaja de 31 puntos porcentuales.

: elaborada entre el 12 y el 13 de julio, ubica a Donalds con el 43% de la intención de voto, por encima de James Fishback (12%) y del actual vicegobernador Jay Collins (11%), con una ventaja de 31 puntos porcentuales. The Political Matrix/The Listener Group : realizada entre el 21 y el 23 de julio, sitúa a Donalds a la cabeza (32%) sobre Paul Renner (19%) y Fishback (13%), una diferencia de 13 puntos.

: realizada entre el 21 y el 23 de julio, sitúa a Donalds a la cabeza (32%) sobre Paul Renner (19%) y Fishback (13%), una diferencia de 13 puntos. Targoz Market Research : producida entre el 20 y el 26 de julio, coloca al congresista con el 49% de la intención de voto, con una ventaja de 31 puntos porcentuales sobre Collins (18%).

: producida entre el 20 y el 26 de julio, coloca al congresista con el 49% de la intención de voto, con una ventaja de 31 puntos porcentuales sobre Collins (18%). Quantus Insights: elaborada entre el 27 y el 29 de julio, con un patrocinador republicano, mostró a Donalds (50%) con una ventaja de 34 puntos porcentuales sobre Collins (16%).

Por el lado del Partido Demócrata, los sondeos realizados en los últimos meses fueron menos, pero exhiben el escenario siguiente:

Change Research : producida entre el 13 y el 16 de mayo, sitúa a Jolly con el 42%, por encima de Jerry Demings (27%), lo que marca una ventaja de 15 puntos porcentuales.

: producida entre el 13 y el 16 de mayo, sitúa a Jolly con el 42%, por encima de Jerry Demings (27%), lo que marca una ventaja de 15 puntos porcentuales. Targoz Market Research: elaborada entre el 20 y el 26 de julio, coloca al exmiembro de la Cámara de Representantes a la cabeza con el 47% de la intención de voto, una diferencia de 43 puntos porcentuales sobre Thomas Fernandez (4%).

Tras abandonar el Partido Republicano, Jolly ahora busca el cargo como demócrata y lidera las encuestas para las primarias Facebook David Jolly

Elecciones de Florida 2026: qué muestran los sondeos entre Byron Donalds y David Jolly para noviembre

En lo que respecta a la carrera general por el cargo, la encuesta más reciente de Targoz Market Research muestra una ventaja de siete puntos porcentuales a favor de Donalds (45%) sobre Jolly (38%). El sondeo anterior, de University of North Florida, muestra un escenario similar con el republicano a la cabeza (46%), seguido más de cerca por el demócrata (41%).

Para definir a su próximo gobernador, junto con otros cargos, en las elecciones generales, los electores emitirán su sufragio el próximo 3 de noviembre, luego de las definiciones de esta tarde. Con el sistema de primarias cerradas que rige en el estado, los votantes participan en la primaria de su partido registrado, con pocas excepciones.

Byron Donalds aseguró que deportará a migrantes con TPS vencido

Primarias de Florida 2026: todos los cargos que se votan este 18 de agosto

Al margen de la contienda para la gobernación, los votantes en el Estado del Sol elegirán esta tarde a sus candidatos favoritos para los siguientes cargos, según el portal oficial del Departamento de Estado:

Senado de EE.UU. , una banca

, una banca Cámara de Representantes de EE.UU. , todos los distritos

, todos los distritos Fiscal General

Chief Financial Officer (CFO)

Comisionado de Agricultura

Senado estatal , distritos con número par

, distritos con número par Cámara de Representantes estatal , todos los distritos

, todos los distritos Ciertos cargos judiciales, locales y de condado

En la Fiscalía General, el republicano James Uthmeier, designado por DeSantis en 2025 tras el ascenso de Moody al Senado, obtuvo la nominación debido a que no tiene competencia en el partido.

Además, en el Congreso, los distritos 24, 25 y 27 de Miami-Dade tienen primarias activas, entre ellas la de la congresista María Elvira Salazar en el Distrito 27 por el ala republicana.