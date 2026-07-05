Una por una: todas las leyes que entraron en vigor el 1° de julio en Florida que impactan en migrantes

El 1° de julio entraron en vigor 132 leyes en Florida tras la firma del gobernador Ron DeSantis. Aunque no están dirigidas exclusivamente a la población migrante, varias pueden tener efectos sobre extranjeros, residentes permanentes, titulares de visas, trabajadores latinos y familias inmigrantes en el estado.

En julio: cómo las leyes pueden impactar en los migrantes de Florida

El impacto aparece en áreas de la vida cotidiana, como la posibilidad de conducir legalmente, acceder a estudios, participar en programas educativos, trabajar en sectores regulados, mantener vínculos con países de origen o evitar sanciones en trámites estatales. Estas leyes son:

Ron DeSantis aprobó leyes que impactan en los migrantes del estado Imagen ilustrativa generada con IA

HB 35 : puede impactar en migrantes porque endurece las consecuencias vinculadas con conducir sin una licencia válida. En Florida, este es un documento importante para trabajar, trasladarse y efectuar actividades básicas, por lo que cualquier cambio en las sanciones puede afectar especialmente a personas extranjeras.

: puede impactar en migrantes porque En Florida, este es un documento importante para trabajar, trasladarse y efectuar actividades básicas, por lo que cualquier cambio en las sanciones puede afectar especialmente a personas extranjeras. HB 1471 : introduce consecuencias relacionadas con organizaciones consideradas terroristas o criminales. En el ámbito educativo, la norma puede incidir en estudiantes de distritos escolares y colleges estatales que reciban fondos o beneficios públicos, incluidos jóvenes con visas.

: introduce consecuencias relacionadas con organizaciones consideradas terroristas o criminales. En el ámbito educativo, la norma puede incluidos jóvenes con visas. SB 290 : impacta en trabajadores migrantes porque crea sanciones por ayuda no autorizada en exámenes para obtener licencias de conducir comerciales . Este tipo de licencia la utilizan muchos extranjeros en Florida. Además, la parte vinculada con equipos de jardinería a gasolina puede influir en la labor de trabajadores de mantenimiento.

: impacta en trabajadores migrantes porque . Este tipo de licencia la utilizan muchos extranjeros en Florida. Además, la parte vinculada con equipos de jardinería a gasolina puede influir en la labor de trabajadores de mantenimiento. HB 905: limita ciertos vínculos con países catalogados como “países extranjeros de preocupación”. Esto puede tener impacto en organizaciones, donaciones, acuerdos, adopciones o gestación subrogada cuando intervienen ciudadanos, residentes o entidades relacionadas con esos países.

Cambios en la educación: más reformas en vigor desde julio de 2026 en Florida

Las nuevas leyes educativas de Florida también pueden tener efectos en familias migrantes porque modifican programas escolares, formación docente, apoyos para estudiantes con discapacidad, mentorías en escuelas de bajo rendimiento y programas universitarios.

La ley SB 178 permite a los entrenadores destinar hasta 15.000 dólares anuales de fondos propios para cubrir gastos de alimentación y transporte de los estudiantes atletas. Por su parte, la HB 453 facilita que alumnos con discapacidad cumplan requisitos de educación física con su participación en Olimpiadas Especiales.

En el ámbito docente, la HB 561 simplifica el retorno de maestros con licencias vencidas con el uso de permisos temporales y formación sin costo. La SB 182 establece un programa para situar a mentores expertos en escuelas que registran un bajo rendimiento académico.

Algunas de las leyes que entraron en vigor también impactan en las escuelas de Florida Archivo/Freepik

Otras normativas incluyen la HB 1201, que exige la actualización de protocolos de atención para alumnos con epilepsia y la colocación de señalética informativa. Asimismo, la SB 1296 incrementa las multas por participar en huelgas ilegales y regula de forma más estricta las elecciones sindicales escolares.

Finalmente, la HB 1115 crea subvenciones para fortalecer los programas de posgrado en asesoramiento genético en las universidades estatales.