“Un hito en la restauración de los Everglades”: Ron DeSantis anunció la finalización de un proyecto clave en Florida

“Un hito en la restauración de los Everglades que transformará la calidad del agua a lo largo de la laguna Indian River”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un acto en Martin County, donde se presentó la finalización del Proyecto de Desvío de Descargas del Estuario del Canal C-23. La obra, valuada en 50 millones de dólares, busca reducir las descargas de agua con nutrientes hacia el estuario de St. Lucie y mejorar la calidad del sistema de la laguna Indian River.

Proyecto C-23 en Florida: cómo desvía agua del estuario de St. Lucie

Según el gobierno de Florida, la infraestructura completó su período de pruebas operativas y ya permitió desviar 4800 millones de galones (18.200 millones de litros) de agua del estuario de St. Lucie. El sistema forma parte del Plan Integral de Restauración de los Everglades (CERP, por sus siglas en inglés) y fue diseñado para conducir el exceso de agua hacia instalaciones de almacenamiento y tratamiento.

Ron DeSantis anunció la finalización del proyecto C-23, una obra destinada a reducir las descargas contaminantes hacia el estuario de St. Lucie.

El sistema desvía el exceso de agua del canal C-23 hacia el embalse C-44 y un área destinada al tratamiento de aguas pluviales. La infraestructura incluye un nuevo canal de 7 millas (11,3 kilómetros) y una estación de bombeo con tres bombas, capaces de movilizar hasta 112 mil galones (424 mil litros) por minuto.

Durante las pruebas, el C-23 permitió desviar el volumen de agua señalado por el estado del estuario de St. Lucie. El gobierno de Florida sostiene que la infraestructura contribuye a mejorar el sistema de la laguna Indian River y a recuperar condiciones más naturales de salinidad en el estuario.

El objetivo también incluye disminuir la contaminación por nutrientes. Entre los elementos que pueden estar presentes en las descargas se encuentran el nitrógeno y el fósforo, cuya reducción forma parte de las estrategias de manejo de la calidad del agua en el sur de Florida.

C-23 en Florida: qué relación tiene con la crisis de algas de 2016

La finalización del C-23 llega una década después del episodio que las autoridades de Florida denominan “Lost Summer”, asociado a las floraciones de algas que afectaron al sur del estado en 2016.

"Desde que me convertí en gobernador, hemos realizado inversiones récord en proyectos para mejorar la calidad del agua abordando los problemas subyacentes", dijo DeSantis en su discurso X @GovRonDeSantis

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) documentó durante ese año una extensa floración de algas nocivas que afectó al lago Okeechobee, el canal y el río St. Lucie y el río Caloosahatchee. La agencia también registró el desplazamiento de agua con algas hacia zonas costeras a través de canales y ríos.

El gobierno de Florida señala que las condiciones registradas durante ese período tuvieron consecuencias ambientales y económicas para la región.

Everglades: cuánto invirtió Florida durante el gobierno de Ron DeSantis

Durante el primer mandato de DeSantis, el estado destinó US$3300 millones a la restauración de los Everglades y la calidad del agua. Al comenzar su segundo mandato, el funcionario planteó una inversión de US$3500 millones durante cuatro años.

El presupuesto estatal para el período fiscal 2026-27 incluyó US$1200 millones para dichos objetivos. La inversión acumulada durante la gestión se acerca a US$9500 millones, según los datos oficiales publicados.

Los Everglades y otras zonas del oeste de Florida son el hogar de especies amenazadas pxfuel

La administración también informa que la capacidad de almacenamiento de agua del sur de Florida llegó a 176.000 millones de galones (666.000 millones de litros) y que podría alcanzar los 336.000 millones de galones (1,27 billones de litros) con los proyectos actuales y previstos hasta 2035.

Desde 2019, la administración contabiliza más de 90 lanzamientos, finalizaciones y otros hitos relacionados con proyectos de los Everglades. Entre las obras mencionadas están los embalses C-44 y C-43 y el Embalse del Área Agrícola de los Everglades, cuya construcción está prevista para finalizar en 2029, cinco años antes de la fecha original de 2034.