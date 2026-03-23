Oficial en Florida: DeSantis firmó dos leyes para protección ambiental que entran en vigor en julio

Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó las dos primeras leyes del año. Las mismas están destinadas a proteger las costas del estado y entran en vigor el próximo 1° de julio.

Punto por punto: qué se sabe de la ley 302 que prevé proteger las costas de Florida

La ley del Senado 302 y la ley de la Cámara de Representantes 1417 están diseñadas para “fortalecer la resiliencia costera, proteger los recursos hídricos y simplificar los procesos regulatorios ambientales” en el estado.

“Mi administración ha realizado inversiones históricas para proteger las 1300 millas de costa de Florida”, dijo el gobernador en un comunicado oficial.

“Firmé una ley para preservar la Bahía de Terra Ceia, para continuar nuestro trabajo y para proteger el medioambiente para que las futuras generaciones lo disfruten”.

Por un lado, la SB 302 se enfoca en la conservación de hábitats marinos y el uso de métodos naturales para combatir la erosión. Sus disposiciones incluyen:

La prohibición de la remoción de sedimentos en la reserva, salvo por necesidades públicas específicas (como navegación o salud pública).

en la reserva, salvo por necesidades públicas específicas (como navegación o salud pública). El uso de nuevas tecnologías , como la impresión 3D, para la creación de protecciones costeras.

, como la impresión 3D, para la creación de protecciones costeras. El empleo de “infraestructura verde” o híbrida, como la restauración de arrecifes de ostras , la plantación de manglares y vegetación costera, junto con el uso de rompeolas vivas para mitigar el aumento del nivel del mar y las marejadas.

o híbrida, como la , la y junto con el uso de rompeolas vivas para mitigar el aumento del nivel del mar y las marejadas. Establecer a partir de enero de 2027 un desarrollo de guías de diseño y un proceso de permisos estatal para proyectos que utilicen soluciones naturales.

Protección del agua y nuevas medidas: qué estipula la HB 1417

Por otro lado, la HB 1417 prevé modernizar la administración ambiental al derogar la Comisión de Regulación Ambiental.

Con la eliminación del programa, el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) podrá actualizar las normas ambientales de manera rápida y eficiente.

Las nuevas regulaciones prevén mantener niveles de agua adecuados en los ríos Lower Santa Fe e Ichetucknee Instagram/@fl.dep

Otro de los puntos principales de la normativa es la ratificación de reglas específicas para asegurar un caudal mínimo y niveles de agua adecuados en los ríos Lower Santa Fe e Ichetucknee, así como la regulación de instalaciones solares en el Estado del Sol.

Proyectos independientes marinos en Florida

Antes de que entren en vigor las leyes, existen proyectos independientes que abogan por el cuidado de las costas en Florida.

Uno de ellos es “The Reefline”, un corredor cultural y ecológico que busca servir como una herramienta de restauración para un ecosistema marino frágil.

The Reefline prevé concretarse dentro de diez años Cortesía de Ximena Caminos

La idea fue creada por la argentina Ximena Caminos y cuenta con la colaboración de figuras internacionales y locales para crear hábitats submarinos a través de diferentes fases:

Fase 1: incorporar la versión permanente y sumergible de la obra de Leandro Ehrlich, Order of Importance , diseñada para actuar como arrecife artificial.

incorporar la versión permanente y sumergible de la obra de Leandro Ehrlich, , diseñada para actuar como arrecife artificial. Fase 2: presentar The Heart of Okeanos de Petro Ksewski.

presentar The Heart of Okeanos de Fase 3: incorporar una estrella de gran tamaño, titulada The Miami Reef Star, de Carlos Betancourt y Alberto Latorre.

“Miami es una ciudad cuya infraestructura no da abasto y la gente no cuida el tesoro que hay debajo del agua. El océano es el pulmón, es más que la Amazonia. Si no hay agua, no hay verde; si no hay agua, no hay azul, no hay verde. Con esto me di cuenta de que yo tengo una herramienta muy poderosa en mi mano, que es el arte”, dijo Caminos en diálogo con LA NACION.