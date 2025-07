Abrieron la cápsula del tiempo más grande del mundo después de 50 años y descubrieron tesoros inesperados en EE.UU.

Finalmente, la cápsula del tiempo más grande del mundo, definida así por World Record Academy, fue abierta. Así, quedaron al descubierto los tesoros que guardaron cientos de personas en 1975 en Seward, Nebraska. La familia que la creó planea hacer una exhibición permanente con los objetos de medio siglo de antigüedad.

Qué tenía en su interior la cápsula del tiempo más grande del mundo

La familia Davisson finalmente abrió la cápsula del tiempo más grande del mundo el pasado 4 de julio, a propósito del Día de la Independencia estadounidense. “Esta es la culminación de 50 años de planificación por parte de mi padre”, afirmó Trish Davisson Johnson en declaraciones a NBC News.

Harold Keith Davisson construyó la gran bóveda de 45 toneladas porque quería que sus nietos recordaran la vida en 1975. Así, decidió armar un lugar para conservar 5000 objetos de la época. “Era un gran defensor de la vida. Todo lo hacía a lo grande”, aseguró su hijo Trish.

Según informó Atlas Obscura, en 1983 la Universidad de Oglethorpe aseguró que ella tenía la cápsula del tiempo más grande y Davisson la amplió: construyó una enorme pirámide sobre su bóveda donde añadió otro coche, la selló y dio por finalizado el proyecto.

Abrieron la cápsula del tiempo que Harold Davisson había creado en 1975 para conservar 5000 objetos Capturas NBC News

Si bien el hombre falleció en 1999, su familia continuó al cuidado de la cápsula que se volvió una popular atracción de carretera. El año pasado, los integrantes comenzaron a prepararse para la gran revelación de este 2025.

La bóveda fue construida al frente del negocio familiar (actualmente una tienda de muebles usados) y hasta contaba con un sistema de ventilación para evitar la humedad.

“Muchos de los paquetes envueltos en plástico han salido muy bien, pero tenemos una capa de moho en el exterior del papel y el cartón. Diría que aproximadamente el 80% de la gente podrá recuperar sus artículos y el 20% se sentirá decepcionado”, sostuvo Trish.

Los recuerdos en la cápsula del tiempo más grande del mundo

Entre los destacados objetos se encontraban trajes de baño de la época, uno azul que quedó intacto, una motocicleta y un Chevy Vega flamante. Además, habían preservado invitaciones de boda, cartas, fotografías y casetes.

“Había paquetes de 3000 personas, cartas a ellos mismos, cartas a los nietos y a sus herederos”, señaló Davisson hijo.

En la cápsula del tiempo había paquetes con miles de cartas de diferentes personas Captura video NCB News

Clark Kolterman, que guardó la invitación de su boda en 1975, presenció la apertura de la cápsula junto a sus hijos. “No puedo creer que lo hayan encontrado. Tengo que agradecer al Sr. Davisson su perspicacia. Y, como saben, su idea no era perfecta, pero funcionó, y como resultado ha sido todo un éxito”, consideró en declaraciones a NBC.

Vecinos de diferentes estados viajaron al gran momento el 4 de julio. Stephanie Fisher llegó desde Colorado con sus padres para recuperar una cinta de casete con mensajes de su familia.

“Mis padres no pensaron que estarían aquí 50 años después para recuperarlo con nosotros. Así que es muy especial saber que sus voces, que no he escuchado en mucho tiempo, están ahí”, manifestó Fisher, conmovida.

Por su parte, Chris Galen viajó desde Virginia hasta Nebraska. “Tomé nota mental de que en 50 años, si todavía estuviera vivo, porque entonces tendría unos 60, querría volver aquí y ser parte de la apertura”, contó al medio estadounidense.

Trish Davisson consideró que su padre Harold estaría muy orgulloso de la celebración del viernes pasado para abrir la bóveda. Además, aseguró que aprendió mucho en los 50 años que pasaron: “La vida es demasiado corta. Llegarás a una edad en la que querrás más tiempo y sabrás que no lo tienes”, apuntó.

Abrieron la cápsula del tiempo más grande del mundo y ahora buscarán exhibir los objetos de 1975 Capturas NBC News

El hombre adelantó que la familia planea crear una exhibición permanente de los objetos de la cápsula y continuar, de alguna forma, el legado de Harold Davisson al ayudar a las futuras generaciones a recordar 1975.