Qué hay dentro de la cápsula del tiempo que EE.UU. enterrará y no abrirá hasta 2276

En 2016, el Congreso de Estados Unidos ordenó crear una cápsula del tiempo como parte de los festejos de los 250 años de la independencia. La ley dispone que la cápsula sea enterrada en Filadelfia el próximo 4 de julio, fecha en la que se conmemorará dicho aniversario, y que no sea abierto hasta 2276, cuando se cumplan los 500 años.

Cápsula del tiempo de America250: qué exige la ley y cuándo será enterrada

La Ley Pública 114-196 forma parte de un proyecto destinado a planificar y coordinar actividades conmemorativas por el 250 aniversario de la fundación de EE.UU. La legislación dispuso que la primera reunión de la comisión se celebrara en Independence Hall y que, posteriormente, al menos un encuentro anual tuviera lugar en Filadelfia, como forma de homenaje al lugar donde se adoptó la Constitución.

Según detalló CBS News, el gerente del proyecto, Tom Medema, indicó que el dispositivo brinda la oportunidad de “hablarle al futuro”. Además, agregó que funciona como una especie de viaje en el tiempo para las ideas, lo que permite proyectar el debate hacia las próximas generaciones.

La legislación establece que en el interior de la cápsula se incluirán libros, manuscritos, impresos, objetos de memoria y reliquias. Además, ABC News informó que la comisión America250 recibió contribuciones de las tres ramas del gobierno federal, de los 50 estados, de los cinco territorios y del Distrito de Columbia.

El objetivo de la iniciativa es que el proceso cuente con la participación de la población y que los mensajes reflejen optimismo para los siglos venideros.

Cómo el NIST diseñó el recipiente de acero para resistir 250 años bajo tierra

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU. (NIST, por sus siglas en inglés) asumió la tarea de fabricar un recipiente capaz de resistir hasta 250 años bajo tierra. Según Popular Science, el diseño original contemplaba integrar la cápsula en una escultura de granito, pero el plan fue modificado, debido a que el tallado de la piedra afectaba la resistencia de la estructura.

El próximo 4 de julio, se cumplirán 250 años de la independencia de EE.UU. Facebook Fort Worth's Fourth

El dispositivo en cuestión es un cilindro de acero inoxidable con un peso aproximado de 900 libras (casi 410 kilos). Para evitar la entrada de agua, el ingeniero Jay Nanninga diseñó una estructura tipo campana de presión que atrapa una bolsa de aire y dificulta el ingreso de agua.

El NIST explicó que la mayoría de estos depósitos falla debido a filtraciones de líquido, por lo que se descartaron diseños con bordes o de forma de estrella.

Para garantizar un cierre hermético, el personal utiliza un cable de indio que, al comprimirse, rellena las ranuras y se autosuelda en frío. El interior del contenedor mantiene una humedad relativa del 35% para impedir que los materiales se resequen, pero no favorece problemas de humedad.

Nanninga afirmó, en diálogo con Popular Science, que “a los zombis les costaría mucho abrirla, porque el acero inoxidable no es nada apetecible para comer”.

iPhone 17, ADN sintético y aportes estatales: qué permanecerá guardado hasta 2276

Cada jurisdicción seleccionó objetos para representar su identidad ante los habitantes de 2276. Según ABC News, Maine envió un hueso de ballena franca del Atlántico Norte, mientras que Arkansas entregó un diamante.

Asimismo, West Virginia aportó una pieza de carbón tallada con la silueta de su territorio y Ohio entregó un fragmento de tela del Wright Flyer junto con una declaración de Orville Wright. Utah, por su parte, contribuyó con 100 tarjetas de ciudadanos de su historia, monedas y discos de granito.

Según CBS News, la cápsula resguarda un iPhone 17, una botella de Coca-Cola y obras de arte de pueblos originarios. También se incluyeron ensayos de estudiantes y una pluma de águila de la época de la Guerra Civil. A su vez, California incluyó una respuesta de inteligencia artificial a una consulta sobre el estado de la región en el futuro.

La cápsula del tiempo se ubicará a 10-15 pies bajo tierra del Independence Hall Matt Rourke - AP

Otro componente destacado es la preservación de documentos mediante ADN sintético. Este sistema almacena una copia digital del borrador de la Declaración de Independencia escrito por Thomas Jefferson, además de otros documentos, imágenes y grabaciones.

Mike Berilla, director de la Oficina de Tecnología de Fabricación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, escribió una carta para los habitantes del futuro.

“Saludos desde los corazones y las manos vivas y palpitantes de 2026. Hace tiempo que nos habremos convertido en polvo, pero nuestra devoción, orgullo y esperanza inquebrantable en lo que nuestro mundo podría llegar a ser siguen vivos aquí mismo”, expresó el funcionario. La cápsula será enterrada a una profundidad de entre diez y 15 pies (tres a 4,5 metros).