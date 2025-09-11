FMI saluda indicadores de inflación y superávit fiscal en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este jueves las cifras positivas de inflación y superávit fiscal en Argentina, y alentó al gobierno de Javier Milei a continuar por esa senda.

"Reconocemos los importantes avances logrados para reducir la inflación, que se han materializado en un aumento mensual de los precios inferior al 2% por cuarto mes consecutivo", declaró en conferencia de prensa la directora de comunicación del Fondo, Julie Kozack.

La inflación en Argentina se situó en agosto en 1,9% mensual. En los primeros ocho meses del año, el índice de precios al consumidor fue de 19,5%, muy por debajo del 94,8% del mismo período de 2024.

Argentina ha logrado además un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda), un esfuerzo que "saludamos", aseguró Kozack, al agregar que "está en línea con los objetivos del programa" de ayuda en curso.

En abril, Argentina, crónicamente endeudada, acordó con el FMI un crédito a cuatro años por US$20.000 millones, de los que ya recibió 14.000 millones.

Kozack indicó que el FMI no tiene preocupación particular respecto de la intervención del gobierno argentino en el mercado de cambios realizada la semana pasada para frenar la depreciación del peso.

"Nuestro equipo fue informado de estas intervenciones por el Tesoro argentino, las autoridades precisaron que se trató de una medida temporal frente a la fuerte volatilidad del mercado", explicó.

El peso argentino estaba bajo presión desde hacía varias semanas, en un contexto de nerviosismo preelectoral de los mercados financieros.

La presión se intensificó en medio de un escándalo de corrupción que salpica a la hermana del presidente, Karina Milei, también secretaria general de la presidencia.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, sufrió el domingo un claro revés en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, clave para las elecciones de medio término que renovarán parte del Congreso en octubre.

Tras esa elección, el mandatario reafirmó su voluntad de aplicar su programa económico, reiterando como prioridades el "equilibrio presupuestario", un "mercado monetario ajustado" y la banda de flotación del peso frente al dólar acordada con el FMI.

Por su parte, Julie Kozack aseguró el jueves que el Fondo "alienta a las autoridades a continuar sus esfuerzos, a seguir reconstruyendo las reservas de divisas y a fortalecer la confianza en el peso".

