Barack Obama, expresidente de Estados Unidos: “Los precios han subido tanto que mucha gente apenas puede permitirse salir a comer”

Barack Obama volvió a cuestionar la gestión económica de Donald Trump durante un acto de campaña celebrado el miércoles 28 de octubre en Morrow, en el área metropolitana de Atlanta. El expresidente demócrata respaldó al senador Jon Ossoff y a la candidata a gobernadora Keisha Lance Bottoms, y sostuvo que las decisiones de la administración republicana contribuyeron al aumento del costo de vida para las familias.

Obama cuestiona a Trump por el costo de vida y la guerra con Irán

“Los precios han subido tanto que mucha gente apenas puede permitirse salir a comer”, afirmó Obama durante el acto, al referirse a la reacción de la Casa Blanca ante sus críticas sobre las reformas decorativas impulsadas por Trump. La frase aparece en la transcripción del discurso publicado por el propio Obama.

Durante su intervención, el exmandatario mencionó el costo de las hipotecas, la atención médica, los servicios públicos y la gasolina. También responsabilizó a los aranceles comerciales y a la guerra con Irán por el encarecimiento de distintos bienes y servicios, y cuestionó que el presidente no hubiera impulsado medidas suficientes para aliviar los gastos de los hogares.

Obama calificó el conflicto con Irán de innecesario y sostuvo que sus consecuencias se reflejan en el precio del petróleo y los combustibles. Estas declaraciones forman parte de sus críticas a la política económica y exterior de Trump.

La cobertura de CBS Atlanta sobre el acto de campaña también recogió el malestar de asistentes por el costo de vida y la guerra.

La polémica entre Obama y Trump por la decoración de la Casa Blanca

La crítica de Obama se produjo después de que comparara el aspecto de la Casa Blanca con el de un restaurante Cheesecake Factory diseñado por Saddam Hussein, el exdictador iraquí. Durante el acto, el expresidente volvió sobre esa broma y cuestionó la respuesta de la administración de Trump.

Obama sostuvo que el Gobierno había movilizado a funcionarios para responder a sus comentarios sobre la decoración, en lugar de dedicar esa atención a la inflación. También se burló de los adornos dorados del Despacho Oval y de las reformas que impulsa el presidente.

Conoce qué dijo Barack Obama sobre los precios, la guerra con Irán y Trump durante un acto de campaña en Georgia antes de las elecciones del 3 de noviembre Facebook Barack Obama

El exmandatario aprovechó la controversia para cuestionar las prioridades de la Casa Blanca. Además, acusó a Trump de anteponer sus intereses personales a los problemas de la población. Estas últimas afirmaciones corresponden a las críticas políticas expresadas por Obama durante el discurso.

Encuesta de Gallup: solo el 39% de los estadounidenses come en restaurantes cada semana

Las declaraciones de Obama coinciden con cambios en los hábitos de consumo. Una encuesta de Gallup publicada el 21 de octubre de 2026 encontró que el 39% de los adultos de EE.UU. come en restaurantes al menos una vez por semana, frente al 53% registrado en 2019.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 19 de julio, muestra una caída de 14 puntos porcentuales en ese período. Sin embargo, la encuesta no demuestra que el aumento de los precios sea la única causa de que menos personas salgan a comer con frecuencia. Los resultados pueden consultarse en el informe de Gallup sobre las compras de alimentos y las comidas fuera de casa.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), el índice de precios al consumidor aumentó 3,7% interanual en septiembre de 2026 y subió un 0,6% respecto del mes anterior. La gasolina registró un incremento mensual del 9,1%, uno de los factores que más contribuyeron al avance del indicador.

En el mismo período, los ingresos promedio por hora aumentaron un 3% interanual en términos nominales. Sin embargo, al descontar la inflación, los salarios reales por hora cayeron un 0,7% frente a septiembre de 2025.

La diferencia entre el crecimiento nominal de los salarios y la caída del poder adquisitivo ayuda a explicar por qué un aumento de los ingresos no necesariamente se traduce en una mayor capacidad de compra.

Elecciones 2026 en Georgia: Obama respalda a Jon Ossoff y Keisha Lance Bottoms

El acto en Georgia forma parte de la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, en las que se renovarán escaños del Congreso y se definirán cargos estatales y locales. Los demócratas buscan recuperar terreno frente a los republicanos, tanto en el ámbito federal como en el estatal.

En un discurso reciente dirigido a los votantes ante las elecciones de mitad de término, el expresidente Barack Obama criticó duramente las políticas económicas y de seguridad nacional de la actual administración Facebook Barack Obama

Obama participó en el evento para apoyar a Jon Ossoff, que busca la reelección al Senado, y a Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a gobernadora de Georgia.

También pidió votar por otros postulantes de su partido, entre ellos Josh McLaurin, candidato a vicegobernador; Penny Brown Reynolds, aspirante a secretaria de Estado; y Tanya Miller, candidata a fiscal general estatal.