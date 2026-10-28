Barack Obama sobre el ICE: “No recuerdo que nadie hiciera campaña prometiendo enviar agentes enmascarados”

Durante un acto en Detroit, Barack Obama criticó las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y cuestionó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El expresidente de Estados Unidos sostuvo que las detenciones y el uso de la fuerza contra personas que respetan la ley no constituyen una forma adecuada de administrar la frontera.

Obama cuestionó los operativos del ICE y la política migratoria de Trump

El exmandatario aclaró que respaldar un sistema migratorio ordenado y seguro no implica aceptar cualquier método de aplicación de la ley. Como argumento, recordó que durante su propia gestión recibió cuestionamientos de integrantes del Partido Demócrata por reforzar los controles fronterizos y la aplicación de las normas migratorias.

“No recuerdo que nadie hiciera campaña prometiendo enviar agentes enmascarados”, afirmó Obama. “No recuerdo a nadie hablando de ciudadanos respetuosos de la ley siendo arrestados, detenidos, tiroteados y asesinados. Así no es como se logra controlar nuestra frontera”, señaló.

Sus declaraciones se produjeron durante un mitin celebrado en Detroit, a poco menos de una semana de las elecciones de medio término. Obama participó de ese evento para respaldar al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed y a la aspirante a gobernadora Jocelyn Benson.

Durante el mismo encuentro, Benson acusó al gobierno de Trump de intentar enviar agentes del ICE a los centros de votación para intimidar a los sufragistas. El señalamiento se sumó a los cuestionamientos sobre el papel de las autoridades migratorias en el contexto electoral.

“¿A quién quieren liderando este estado cuando Donald Trump intente presionar al gobernador para anular una elección o para entregar su información privada de votación en el periodo previo a esa elección? ¿A quién quieren liderando este estado cuando Trump intente enviar ilegalmente agentes del ICE a nuestros centros de votación?“, cuestionó la candidata demócrata.

Qué dijo Obama sobre la guerra con Irán y el precio de la gasolina

Obama también centró parte de su discurso en el conflicto con Irán y sus consecuencias económicas. El demócrata definió la intervención militar como una guerra que, según su postura, no había sido solicitada por la ciudadanía y cuyos costos afectan tanto a la seguridad nacional como a los hogares estadounidenses.

“Su hipoteca, su atención médica, sus facturas de servicios públicos, las tasas de interés han subido. La gasolina US$5 el galón, el diésel a más de US$6 y subiendo”, indicó el exmandatario. “En este caso, las acciones del gobierno son directamente responsables del aumento de los costos”, aseguró.

Obama participó del evento en apoyo a los candidatos demócratas de Michigan Facebook Barack Obama

Además, cuestionó la justificación del conflicto basada en la necesidad de impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Obama recordó que durante su presidencia se alcanzó un acuerdo diplomático destinado a limitar el programa nuclear iraní y sostuvo que ese objetivo se había conseguido sin recurrir a ataques militares.

“Irán ahora tiene poder de veto sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa el petróleo para llegar al mundo. Están en una posición estratégica más fuerte ahora que antes de que comenzara la guerra”, aseguró. “Esa fue una decisión que tomó esta administración, y esa es la razón por la que el precio del petróleo subió, el precio del diésel subió y el precio de casi todo subió”, agregó.

Obama también apuntó contra los republicanos que representan a Michigan. Criticó al candidato al Senado Mike Rogers por respaldar la guerra y señaló que el congresista John James votó en seis ocasiones a favor de apoyar el conflicto.

Obama pidió votar por los demócratas en las elecciones de medio término

Durante su visita a Detroit, Obama pidió apoyar al resto de la lista partidaria, que incluye a Garlin Gilchrist, Eli Savit, Christina Hines y los candidatos a la Corte Suprema estatal Megan Cavanagh y Noah Hood.

Barack Obama busca movilizar a los votantes e impulsar un cambio político a través del sufragio

El expresidente instó a los asistentes a participar en la votación anticipada y a consultar los canales habilitados para conocer dónde sufragar. Durante el acto, insistió en que las expresiones de rechazo a las políticas del gobierno debían traducirse en participación electoral y repitió su consigna: “No abuchear, sino votar”.

“Después de diez años de caos, crueldad, corrupción, incompetencia, tonterías y disparates, tienen la oportunidad de decir: ya es suficiente. Vamos a votar por el cambio aquí mismo en Michigan”, dijo.

Obama definió la elección como una oportunidad para limitar los excesos del gobierno y recuperar la rendición de cuentas. Su mensaje final fue que el resultado depende de la participación ciudadana y de la elección de representantes que prioricen las necesidades de la población por encima de sus propios intereses.