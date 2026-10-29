Elecciones Estados Unidos 2026, EN VIVO: qué se sabe de las midterms y quién va ganando hoy, jueves 29 de octubre
Más de tres millones de floridanos ejercieron su voto y el 50% de los demócratas ya participaron de los sufragios en California
Los estadounidenses se preparan para las elecciones generales de Estados Unidos por diferentes cargos federales y estatales. Hasta el 29 de octubre, se emitieron 39.639.514 votos anticipados a nivel nacional. Florida acumula más de tres millones de sufragios y el 16% de los californianos ejerció su derecho al voto.
- El presidente Donald Trump instó a los votantes de Kansas City a votar de manera anticipada por los candidatos republicanos.
- En Florida, la candidata republicana por el escaño de Marco Rubio, Ashley Moody, apuntó contra su contrincante demócrata, Angie Nixon, por cuestionar si el régimen cubano era una dictadura.
- Ningún candidato tiene una fecha formal de cierre. Cada equipo anuncia su gira final y puede hacer campaña hasta el día de la elección.
Elecciones Estados Unidos 2026: cómo avanzan los comicios electorales
¿Republicanos o demócratas? Quién tiene ventaja en el Congreso de cara a las elecciones de Estados Unidos 2026
Según un pronóstico de Harvard, los demócratas mantienen la ventaja para conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes. Los principales indicadores del modelo son los siguientes:
- 94% de probabilidad de que los demócratas consigan la mayoría en la Cámara de Representantes.
- 241 escaños demócratas proyectados
- Cambio estimado de 26 escaños netos a favor de los demócratas.
- Proyección del voto nacional demócrata para la Cámara: 54,1%, con un rango del 95% entre 51% y 57,1%.
- 47 escaños considerados competitivos de un total de 435
Trump regresa a Texas para respaldar a Paxton en las midterms 2026
El presidente Donald Trump visitó Corpus Christi y Lubbock el martes 27 de octubre con el objetivo de movilizar a los votantes republicanos y fortalecer la candidatura de Ken Paxton en el Senado.
Durante el acto de campaña, cuestionó al candidato demócrata James Talarico y pidió el voto para los republicanos en las elecciones de medio término. “Si salen a votar, vamos a conseguir una victoria tremenda en Texas”, señaló.
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