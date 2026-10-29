Elecciones Estados Unidos 2026, EN VIVO: qué se sabe de las midterms y quién va ganando hoy, jueves 29 de octubre

El presidente Donald Trump visitó Corpus Christi y Lubbock el martes 27 de octubre con el objetivo de movilizar a los votantes republicanos y fortalecer la candidatura de Ken Paxton en el Senado.

Durante el acto de campaña, cuestionó al candidato demócrata James Talarico y pidió el voto para los republicanos en las elecciones de medio término. “Si salen a votar, vamos a conseguir una victoria tremenda en Texas”, señaló.