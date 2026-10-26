Barack Obama sobre el control migratorio: “Debemos asegurar nuestra frontera y que quienes quieran venir lo hagan legalmente”

Barack Obama defendió una frontera segura y ordenada y el ingreso legal a Estados Unidos durante un acto de campaña en Cleveland, Ohio. El expresidente recordó las críticas que recibió por endurecer los controles durante su gestión, período en el que las deportaciones de inmigrantes también generaron cuestionamientos. Sin embargo, marcó diferencias con los métodos migratorios del gobierno de Donald Trump.

Qué dijo Barack Obama sobre la seguridad fronteriza y la inmigración legal

Según la transcripción publicada por Barack Obama en Medium, el exmandatario afirmó durante su discurso del pasado 24 de octubre: “Creo que debemos asegurarnos de que nuestra frontera sea ordenada y segura, y de que las personas que quieran venir aquí lo hagan legalmente”.

Durante sus presidencias, Obama recibió críticas de aliados demócratas por el refuerzo de los controles en la frontera de Estados Unidos (Photo by Bill Pugliano / AFP) BILL PUGLIANO - AFP

La declaración surgió después de reconocer que algunas personas valoraban el endurecimiento de los controles fronterizos impulsado por Trump. Obama no rechazó ese objetivo.

En cambio, separó la necesidad de regular los ingresos del comportamiento de los funcionarios federales durante los operativos.

En otro pasaje, cuestionó la presencia de agentes con el rostro cubierto en las calles y las intervenciones contra personas que respetan las leyes. “No recuerdo que nadie hiciera campaña para enviar agentes enmascarados por nuestras calles”, sostuvo.

También recordó que ninguna campaña electoral, a su juicio, propuso arrestar, detener o disparar contra ciudadanos que cumplen las normas. Después, insistió en que esas prácticas no son necesarias para recuperar el control de las fronteras.

Las críticas de Obama a las redadas migratorias de Trump

El expresidente vinculó sus cuestionamientos con su experiencia en la Casa Blanca. Aseguró que algunos aliados cercanos del Partido Demócrata lo criticaron por endurecer la aplicación de las normas en la frontera durante sus dos mandatos.

Según The Denver Gazette, Obama defendió sus posiciones migratorias anteriores frente a los cuestionamientos por la cantidad de deportaciones registradas durante su presidencia.

Obama sostuvo que garantizar la seguridad fronteriza y respetar los derechos de las personas no son objetivos incompatibles.

El expresidente cuestionó esos procedimientos y sostuvo: “Eso no es lo que tenemos que hacer para controlar nuestras fronteras”.

El expresidente cuestionó la presencia de agentes enmascarados y los procedimientos de las autoridades migratorias durante el gobierno de Trump (AP foto/Ryan Murphy) Ryan Murphy - FR172324 AP

El discurso en Ohio y las críticas del expresidente a Donald Trump

De acuerdo con Signal Ohio, miles de personas asistieron al acto en el Auditorio Público de Cleveland, con capacidad para unas 10.000 personas. La actividad respaldó a Sherrod Brown, candidato demócrata al Senado, y a Amy Acton, aspirante a gobernadora.

Fue la primera participación de Obama en la campaña de las elecciones legislativas de 2026. El exmandatario exhortó a los votantes de Ohio a respaldar a los candidatos de su partido frente a los postulantes republicanos.

Las críticas de Obama también alcanzaron a la economía. “En este caso, las acciones de esta administración son directamente responsables del aumento de los costos”, sostuvo.

Sobre los aranceles, agregó: “De hecho, los aranceles contribuyeron al aumento de los precios”. También defendió el acuerdo nuclear con Irán que impulsó durante su presidencia: “No tuve que disparar un misil para lograrlo. Solo tuve que recurrir a la diplomacia”.

En el plano electoral, el expresidente apuntó contra el senador republicano Jon Husted, rival de Sherrod Brown. Lo acusó de respaldar las políticas de Trump: “Votó 14 veces para apoyar la guerra en Irán que contribuye al aumento de los precios de la gasolina aquí en Ohio”.

Trump representa a los Obama como monos

La campaña de Husted rechazó esas críticas. Según Signal Ohio, su portavoz Amy Natoce sostuvo que la dupla formada por Brown y Obama representaba mayores impuestos, menos empleos y fronteras abiertas, e instó a los votantes a elegir al republicano el 3 de noviembre.

Barack Obama respaldó a Amy Acton y Sherrod Brown en Cleveland

Obama también cuestionó un anuncio de Vivek Ramaswamy contra Amy Acton. La publicidad incluyó a la madre de la candidata demócrata, quien puso en duda su relato sobre la infancia.

“Debemos esperar cierta decencia de nuestros funcionarios públicos”, sostuvo. Por su parte, Acton denunció: “Mi oponente decidió explotar deliberadamente mi infancia”.

El expresidente defendió las propuestas de Acton. “Reducirá los impuestos a hasta 775 mil familias de Ohio”, afirmó. Además, destacó sus iniciativas para abaratar el cuidado infantil y aliviar las deudas médicas.

Sobre Sherrod Brown, aseguró: “Prohibirá a los miembros del Congreso operar con acciones”. También destacó sus propuestas para limitar los aumentos de tarifas y exigir que las empresas cubran los costos energéticos de sus centros de datos.

La elección de Ohio se celebrará el 3 de noviembre. Durante su intervención, Obama recordó que los habitantes del estado pueden votar anticipadamente hasta el 1° de noviembre y pidió a los asistentes que organizaran su participación electoral.