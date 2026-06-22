Confirmado por el ICE en Atlanta: es migrante, participaba en el Mundial y el FBI lo arrestó por una acción restringida

El pasado viernes 12 de junio, un suceso en el Parque Centenario de Atlanta llamó la atención de los agentes del FBI durante un evento vinculado al Mundial 2026. Según la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, un hombre de origen mexicano operó un dron en una zona con restricciones temporales de vuelo establecidas por el Fan Festival de la FIFA.

FBI e ICE en Atlanta: qué cargos enfrenta Lorenzo Rojas-Martinez por el uso de un dron

Un día después del incidente en el parque, el FBI entregó al detenido, identificado como Lorenzo Rojas-Martinez, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). Según se detalló en la web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el hombre tiene antecedentes de expulsiones previas del territorio estadounidense.

Posteriormente, el lunes 15 de junio, las autoridades presentaron cargos en su contra por operar un dron en una zona temporalmente restringida y por volver al país norteamericano sin autorización luego de ser deportado con anterioridad. Las autoridades afirmaron que el caso forma parte de los operativos de seguridad y vigilancia desplegados en eventos de gran magnitud como el Mundial 2026.

Quién es Lorenzo Rojas-Martinez, el mexicano arrestado por volar un dron en el Fan Festival

El historial de Lorenzo Rojas-Martinez incluye varios antecedentes penales. Entre ellos figura una condena por tráfico de cocaína, además de registros por posesión de bienes robados, contribución a la delincuencia de un menor, dos cargos por fraude y conducción bajo los efectos del alcohol.

La subsecretaria interina Lauren Bis afirmó que el hombre representa un riesgo para la seguridad pública. “Este inmigrante indocumentado con antecedentes criminales operó peligrosamente un dron en un espacio aéreo restringido cerca de un evento de la FIFA en Atlanta, Georgia”, señaló.

Lorenzo Rojas-Martinez, el inmigrante ilegal mexicano detenido por el FBI DHS

Operation Take Back America: el operativo federal detrás del caso en Georgia

La detención y el procesamiento del caso se enmarcan en la Operación Recuperar América, una iniciativa del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) orientada a combatir la inmigración irregular y desarticular organizaciones criminales mediante el uso de recursos federales.

El fiscal Theodore S. Hertzberg advirtió que el uso de drones en zonas con restricciones de vuelo representa un riesgo significativo durante eventos internacionales de gran magnitud. “Las operaciones no autorizadas en espacios restringidos suponen una seria amenaza para la seguridad pública, especialmente durante eventos internacionales importantes como la Copa del Mundo”, afirmó.

La Operación Recuperar América contempla la detención y expulsión de personas acusadas o condenadas por delitos, con el objetivo de reforzar la seguridad pública. De acuerdo con el DOJ, la estrategia pone especial atención en los crímenes cometidos por ciudadanos extranjeros y utiliza herramientas judiciales para procesar y remover a quienes representen una amenaza para la comunidad estadounidense.

La Operación Recuperar América se enfoca principalmente en criminales de origen extranjero AP Foto/Jacquelyn Martin

Drones en el Mundial 2026: el FBI refuerza controles en Atlanta

El DOJ explicó que la vigilancia de drones en Atlanta está a cargo de la Fuerza de Tarea Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) del FBI. Según Marlo Graham, agente especial a cargo de la oficina del organismo en Georgia, el equipo ya confiscó 21 vehículos no tripulados desde el inicio del Mundial 2026.

El objetivo es identificar a los operadores que puedan representar un peligro para el público. “Mientras estas personas ponen en riesgo a la comunidad, nuestros equipos de interceptación terrestre continuarán localizándolos, confiscando drones y promoviendo acciones judiciales”, afirmó Graham.