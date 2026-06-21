Noticias del ICE en Dallas: confirman operativos oficiales en Texas por el partido de Argentina en el Mundial 2026

La realización del Mundial 2026 en Estados Unidos cuenta con un despliegue coordinado de agencias federales en varias ciudades sede. Entre ellas se encuentra Dallas, Texas, donde se disputará el partido por fase de grupo entre Argentina y Austria este lunes 22 de junio. La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) será parte de los operativos de seguridad previstos para el torneo.

Cuál será la función del ICE durante el partido de Argentina en Dallas

La confirmación llega en la antesala de los encuentros que disputará la selección argentina en Texas, un escenario que espera una importante llegada de aficionados durante la fase de grupos de la competencia. Funcionarios federales indicaron que el trabajo de la agencia estará vinculado a la protección del evento y a la detección de posibles amenazas relacionadas con la seguridad pública.

Los agentes de ICE serán parte de los operativos de seguridad durante el Mundial 2026 Erin Hooley - AP

Las autoridades informaron que se realizarán controles relacionados con la circulación de entradas falsas, la comercialización de productos no autorizados y el uso irregular de drones en las zonas cercanas a los estadios.

El zar fronterizo, Tom Homan, explicó que la prioridad de la agencia será contribuir a que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para jugadores, espectadores y personal involucrado en la organización.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional”, dijo Homan a CBS News. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

Qué dijeron las autoridades sobre los controles migratorios

La participación del ICE generó consultas entre visitantes y comunidades migrantes debido a la naturaleza de la agencia. Sin embargo, funcionarios federales señalaron que la misión asignada para el Mundial no está orientada a desarrollar operativos migratorios masivos dentro de los eventos.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señalaron que la presencia de agentes responde al modelo de seguridad utilizado habitualmente en acontecimientos deportivos y espectáculos de convocatoria internacional.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

El calendario de la selección argentina en Dallas

La agenda de la selección argentina en el área de Dallas incluye dos compromisos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026:

El primer encuentro será frente a Austria el 22 de junio en el estadio ubicado en Arlington.

en el estadio ubicado en Arlington. Días después, el 27 de junio, Argentina volverá a presentarse en el mismo escenario para enfrentar a Jordania.

La actividad de los aficionados también tendrá espacio fuera de las canchas. Están programados dos “banderazos” argentinos en Klyde Warren Park, previstos para el 21 y el 26 de junio, según la organización del Mundial en Dallas.

Entre Dallas y Houston, Texas será sede de 16 encuentros del Mundial 2026 y el ICE se mantendrá cerca ICE / FIFA

Medidas para visitantes y comunidades migrantes

Ante las inquietudes surgidas por la participación de organismos federales, las autoridades locales de Dallas anunciaron herramientas informativas destinadas a residentes y turistas que lleguen a la ciudad durante el torneo. Las iniciativas forman parte de un plan municipal orientado a brindar información sobre derechos, procedimientos de seguridad y mecanismos de asistencia.

También se difundió material relacionado con la realización de reuniones públicas y manifestaciones permitidas por la legislación local, con el objetivo de facilitar la convivencia entre visitantes, trabajadores y habitantes de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los asistentes consultar con anticipación las disposiciones de seguridad vigentes para cada partido y revisar la información oficial publicada por los organizadores del Mundial. Para los encuentros programados en Arlington, se informó que los espacios de estacionamiento deberán adquirirse previamente, ya que no habrá venta presencial durante los días de actividad.