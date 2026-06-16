Noticias de Nueva York, hoy: el ICE confirma presencia por operativo de seguridad del Mundial 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que forma parte del dispositivo de seguridad implementado para el Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey. El operativo comenzó el 13 de junio, en coincidencia con el inicio de la actividad mundialista en la zona, y continuará hasta la final del campeonato.

ICE en el Mundial 2026: qué tareas tendrá y en qué casos podría actuar

La participación de la agencia se integra a un esquema federal más amplio diseñado para eventos de gran concurrencia. Según indicaron funcionarios nacionales, el objetivo principal es coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles incidentes que puedan afectar el desarrollo de los partidos y las actividades vinculadas al certamen.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Las autoridades remarcaron que la estrategia no contempla controles migratorios generalizados dentro de los estadios ni operativos masivos relacionados con el estatus migratorio de los asistentes. El foco, señalaron, está puesto en la protección de los espectadores, deportistas y trabajadores involucrados en el torneo.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, afirmó Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Donald Trump, en una entrevista con CBS News.

Entre las tareas asignadas al ICE figura la detección de actividades ilegales vinculadas a la comercialización de entradas y productos falsificados en las inmediaciones de las sedes deportivas. Los agentes también colaborarán con otras fuerzas federales en el monitoreo de posibles amenazas a la seguridad pública.

Otro de los ejes del operativo será la identificación de personas buscadas por delitos graves o incluidas en listas de vigilancia de organismos de seguridad.

El despliegue no se limitará al MetLife Stadium, escenario principal de la región para el Mundial. La presencia federal también alcanzará zonas de concentración de aficionados, festivales oficiales y espacios relacionados con la organización de la competencia.

Migrantes en EE.UU. iniciaron la campaña "No ICE in the Cup" previo al comienzo del Mundial 2026 Fotomontaje editado con IA (ICE / Unsplash)

Tom Homan y Markwayne Mullin explican el alcance del despliegue del ICE

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) insistieron en que la prioridad del operativo es la seguridad del evento. En sus declaraciones, compararon el esquema implementado para el Mundial con los protocolos aplicados en otros acontecimientos masivos celebrados en EE.UU.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía el ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, sostuvo Markwayne Mullin, secretario del DHS, también en declaraciones a CBS News.

Los agentes federales están enfocados en detectar actividades ilícitas como la venta de entradas falsificadas y la comercialización ilegal de mercadería Flickr/ICE

Mundial 2026: partidos, fechas y horarios de Nueva York-Nueva Jersey

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, es una de las sedes más importantes del Mundial 2026. El recinto albergará ocho encuentros entre fase de grupos y rondas eliminatorias, incluida la final del torneo.

La actividad en el estadio comenzó el 13 de junio con el empate 1 a 1 entre Brasil y Marruecos el pasado sábado 13 de junio. El estadio también recibirá los siguientes encuentros:

16 de junio, Francia vs. Senegal (15 hs local).

22 de junio, Noruega vs. Senegal (20 hs local).

25 de junio, Ecuador vs. Alemania (16 hs local).

27 de junio, Panamá vs. Inglaterra (17 hs local).

Las rondas de eliminación directa se disputarán:

30 de junio, partido de dieciseisavos de final .

. 5 de julio, partido de octavos de final .

. 19 de julio, la gran final del Mundial 2026 (15 hs local).

El estadio cuenta con una capacidad para más de 82.000 espectadores.