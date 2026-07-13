Confirman operativos del ICE en Atlanta: los controles en el partido de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Las autoridades federales y locales coordinan un esquema de seguridad de alto nivel para la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, entre Argentina e Inglaterra. La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) busca garantizar el orden público durante el encuentro.

Protocolo del ICE y las agencias federales para el partido de Argentina vs. Inglaterra

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) clasificó este encuentro bajo la categoría SEAR 1 debido a su alta convocatoria. Este nivel es el estándar federal más riguroso para eventos de gran magnitud en Estados Unidos.

Según explicaron el zar fronterizo Tom Homan y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a CBS News, el ICE estará presente en el perímetro del estadio, pero sin ejecutar redadas migratorias. Los agentes enfocan sus tareas principales en prevenir delitos y proteger a los asistentes al evento.

La agencia prioriza la detección de mercancía falsificada y el combate contra la reventa ilegal de boletos. También refuerzan controles en rutas de transporte para interceptar actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Las intervenciones solo ocurrirán ante personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves. También actuarán sobre individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo o bajo investigación por narcotráfico.

Homan aclaró que la prioridad de la agencia no consiste en el control migratorio. Según el funcionario, los operativos están enfocados en preservar la seguridad de los jugadores, trabajadores y espectadores presentes.

Cómo serán los operativos de la policía local de Atlanta en Argentina vs. Inglaterra

El Departamento de Policía de Atlanta reforzó su postura de seguridad en toda la ciudad ante la llegada de miles de visitantes para el cruce entre Argentina e Inglaterra. Según The Telegraph, los efectivos priorizarán la protección del público y la disuasión de cualquier actividad criminal.

En el marco de la ronda de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el ICE desplegará un operativo de seguridad en Atlanta Imagen ilustrativa generada con IA

El despliegue abarcará las inmediaciones del estadio Mercedes-Benz y los sitios de entretenimiento cercanos a la sede. Los agentes también vigilarán las áreas de alto tráfico peatonal para prevenir conflictos.

La fuerza local tiene una colaboración estrecha con autoridades policiales del Reino Unido. Ambas instituciones trabajan bajo un esquema de intercambio de información constante para evitar posibles incidentes entre facciones.

La capacidad del estadio Mercedes-Benz supera los 67.000 espectadores y las autoridades locales aseguran que implementan medidas proactivas para asegurar una experiencia segura para todos los aficionados.

Los informes sobre enfrentamientos de aficionados en Miami generaron preocupaciones adicionales durante la planificación del operativo. Sin embargo, las autoridades subrayan que cuentan con los recursos suficientes para neutralizar cualquier situación de violencia.

Fecha y horario de EE.UU. para el partido de Argentina vs. Inglaterra

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputa este miércoles 15 de julio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el inicio del duelo está programado para las 15 hs ET (hora local de Atlanta)/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 Xiao Yijiu - XinHua

Para verlo en vivo, se puede optar por la transmisión en español de las señales de Telemundo o Peacock. Por otro lado, también estará disponible en inglés a través de la pantalla de FOX.