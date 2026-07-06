Noticias de Texas, hoy: confirman operativos oficiales con el ICE por el partido de Portugal vs. España en Dallas

El Mundial 2026 transita su fase eliminatoria en una edición histórica que se desarrolla de manera conjunta en Canadá, México y Estados Unidos. Uno de los encuentros más esperados de los octavos de final será el choque entre Portugal y España en el Dallas Stadium, que contará con un despliegue de seguridad que incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué rol tendrá el ICE en la seguridad de Portugal contra España en Dallas

Para este lunes 6 de julio, las autoridades estadounidenses confirmaron un dispositivo especial de seguridad con la participación del ICE, como parte del esquema federal previsto para los partidos del Mundial. El mismo modelo de coordinación ya fue aplicado en otras sedes del torneo, entre ellas Filadelfia y Nueva Jersey.

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Desde el gobierno federal indicaron que la presencia de agentes responde a protocolos diseñados para eventos de alta concurrencia y que el objetivo principal es mantener condiciones de seguridad para jugadores, trabajadores y espectadores durante la competencia.

Los responsables del dispositivo explicaron que el despliegue estará orientado a tareas de seguridad pública y nacional .

. Según precisaron, la función del ICE no contempla controles migratorios generalizados ni operativos masivos dentro o en las inmediaciones del estadio.

ni operativos masivos dentro o en las inmediaciones del estadio. Las autoridades también señalaron que las personas con documentación migratoria regular no deberían verse afectadas por los procedimientos previstos para el desarrollo del encuentro.

La estrategia, aseguraron, está enfocada en situaciones consideradas de riesgo para la seguridad.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional", dijo Tom Homan, reconocido como el “zar de la frontera” en la administración Donald Trump, a CBS News.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, reiteró.

Entre los casos en los que los agentes pueden intervenir figuran:

Personas con órdenes judiciales de captura por delitos graves.

Individuos incluidos en listas de vigilancia relacionadas con terrorismo.

Personas investigadas por vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Asimismo, los agentes podrán actuar durante las tareas de vigilancia si detectan una situación que requiera intervención de acuerdo con los protocolos establecidos.

DHS, ICE y HSI en el Mundial 2026, tareas de seguridad y controles federales

Además del trabajo del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) desarrollarán acciones vinculadas al control de actividades ilícitas relacionadas con el torneo.

Entre esas tareas figuran:

La detección de reventa ilegal de entradas

El decomiso de productos falsificados

La vigilancia de posibles operaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes en los principales corredores de transporte utilizados durante el Mundial 2026

El campeonato fue catalogado con el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating), la clasificación federal más elevada para eventos especiales en EE.UU. Esa categoría implica un despliegue conjunto de organismos nacionales similar al utilizado durante acontecimientos como el Super Bowl.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

Portugal vs. España en Dallas, horario, sede y camino hacia cuartos del Mundial 2026

Dentro del calendario oficial, uno de los encuentros más esperados de los octavos de final será el choque entre Portugal y España, previsto para este lunes 6 de julio a las 15 hs (hora del Este) en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El denominado derbi ibérico marcará un nuevo capítulo en la historia de ambas selecciones. Portugal avanzó a esta instancia tras vencer por 2 a 1 a Croacia, mientras que España obtuvo su clasificación luego de superar por 3 a 0 a Austria.

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De acuerdo con los registros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), este será el enfrentamiento número 42 entre ambos equipos. Uno de los antecedentes más recordados corresponde al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando España se impuso por 1 a 0 en los octavos de final y continuó su camino hacia el título.

El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente llega con una base de futbolistas jóvenes y una propuesta centrada en el control del juego. Portugal, bajo la conducción de Roberto Martínez, mantiene una idea similar, con protagonismo de mediocampistas como Vitinha y Bruno Fernandes y con Cristiano Ronaldo que desempeña un rol ofensivo.

El equipo que resulte vencedor entre Portugal y España avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. Ese compromiso se disputará el viernes 10 de julio en el Los Angeles Stadium, con inicio previsto para las 15 hs (hora del Este).

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El vencedor de esa llave continuará su recorrido hacia la primera semifinal del torneo, programada para el martes 14 de julio en el Dallas Stadium. Ese encuentro definirá al primer finalista del Mundial 2026.