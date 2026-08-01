Oficial y confirmado: qué es el pantano Okefenokee, el nuevo Patrimonio Mundial de la Unesco en Georgia
Este refugio subtropical reúne 1271 especies registradas, conserva cinco milenios ambientales y protege extensas turberas con gran capacidad para almacenar carbono
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El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, en Georgia, que protege gran parte del pantano homónimo, recibió un reconocimiento internacional. El sábado 25 de julio fue incorporado a la Lista del Patrimonio Mundial. La decisión se tomó durante una reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), celebrada en Busan, Corea del Sur.
Pantano Okefenokee: dónde está el nuevo Patrimonio Mundial de la Unesco
El área protegida se encuentra principalmente en el sudeste de Georgia y alcanza el noreste de Florida. La superficie protegida alcanza los 406.648 acres (164.565 hectáreas).
De acuerdo con la ficha oficial del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Okefenokee constituye uno de los ecosistemas más extensos e intactos del punto crítico mundial de biodiversidad de la llanura costera de América del Norte. La zona comprende una amplia red de humedales y es la fuente de dos ríos importantes —Suwannee y St. Marys—.
Cómo el agua y los incendios moldearon las turberas de Okefenokee
Okefenokee presenta un mosaico de humedales, sabanas y bosques. La interacción constante entre el agua, el fuego, las plantas y la fauna determina las características de estos ambientes. Los períodos alternados de incendios y lluvias impulsan la formación de la turba. Estos procesos también influyen en la estructura de la vegetación y en la diversidad biológica del refugio.
El sitio contiene áreas significativas de sabana de pino de hoja larga (Pinus palustris). Se trata de un ecosistema amenazado, del que actualmente permanece menos del 3% de su extensión original. Estos espacios sostienen una alta concentración de especies vegetales endémicas de la región.
Las 1271 especies registradas en el refugio Okefenokee
El refugio se distingue por la variedad de plantas y animales presentes en sus diferentes hábitats. Los registros publicados por la Unesco incluyen:
- Al menos 856 especies de plantas
- 48 especies de mamíferos
- 238 especies de aves
- 39 especies de peces
- 90 especies de reptiles y anfibios
La zona ofrece un hábitat importante para aves migratorias y especies amenazadas. También alberga una población significativa de aligátores americanos.
Las turberas de Okefenokee guardan 5000 años de cambios ambientales
Los extensos depósitos de turba conservan un registro de aproximadamente 5000 años de cambios ambientales. Según informó Associated Press (AP) a partir de la descripción de la Unesco, este registro convierte al pantano en una fuente relevante para conocer las transformaciones ambientales a largo plazo.
Las turberas también conservan un archivo de la historia paleoambiental de la región. Además, funcionan como una importante reserva de carbono. La inscripción coloca al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee junto a otros sitios estadounidenses reconocidos, como el Gran Cañón. La decisión se adoptó durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial.
La reacción local al reconocimiento de la Unesco en Georgia
Algunos residentes locales se opusieron a la candidatura. De acuerdo con AP, temían que el reconocimiento incrementara la participación de la ONU en la gestión del refugio.
La organización sin fines de lucro Okefenokee Swamp Park trabajó junto con el gobierno de Estados Unidos en la preparación del expediente. Su directora ejecutiva, Kim Bednarek, presentó la inscripción como un compromiso con la preservación del ecosistema. “Aceptamos esta inscripción no como una meta final, sino como un compromiso para mantener el Okefenokee salvaje, resistente y próspero para las generaciones venideras”, afirmó Bednarek.
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