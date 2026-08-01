El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, en Georgia, que protege gran parte del pantano homónimo, recibió un reconocimiento internacional. El sábado 25 de julio fue incorporado a la Lista del Patrimonio Mundial. La decisión se tomó durante una reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), celebrada en Busan, Corea del Sur.

Pantano Okefenokee: dónde está el nuevo Patrimonio Mundial de la Unesco

El área protegida se encuentra principalmente en el sudeste de Georgia y alcanza el noreste de Florida. La superficie protegida alcanza los 406.648 acres (164.565 hectáreas).

El área protegida alberga cientos de especies Tripadvisor

De acuerdo con la ficha oficial del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Okefenokee constituye uno de los ecosistemas más extensos e intactos del punto crítico mundial de biodiversidad de la llanura costera de América del Norte. La zona comprende una amplia red de humedales y es la fuente de dos ríos importantes —Suwannee y St. Marys—.

Cómo el agua y los incendios moldearon las turberas de Okefenokee

Okefenokee presenta un mosaico de humedales, sabanas y bosques. La interacción constante entre el agua, el fuego, las plantas y la fauna determina las características de estos ambientes. Los períodos alternados de incendios y lluvias impulsan la formación de la turba. Estos procesos también influyen en la estructura de la vegetación y en la diversidad biológica del refugio.

El sitio contiene áreas significativas de sabana de pino de hoja larga (Pinus palustris). Se trata de un ecosistema amenazado, del que actualmente permanece menos del 3% de su extensión original. Estos espacios sostienen una alta concentración de especies vegetales endémicas de la región.

Sus depósitos conservan 5000 años de historia ambiental Tripadvisor

Las 1271 especies registradas en el refugio Okefenokee

El refugio se distingue por la variedad de plantas y animales presentes en sus diferentes hábitats. Los registros publicados por la Unesco incluyen:

Al menos 856 especies de plantas

48 especies de mamíferos

238 especies de aves

39 especies de peces

90 especies de reptiles y anfibios

La zona ofrece un hábitat importante para aves migratorias y especies amenazadas. También alberga una población significativa de aligátores americanos.

Las turberas de Okefenokee guardan 5000 años de cambios ambientales

Los extensos depósitos de turba conservan un registro de aproximadamente 5000 años de cambios ambientales. Según informó Associated Press (AP) a partir de la descripción de la Unesco, este registro convierte al pantano en una fuente relevante para conocer las transformaciones ambientales a largo plazo.

Okefenokee ingresó a la Lista del Patrimonio Mundial en 2026 Tripadvisor

Las turberas también conservan un archivo de la historia paleoambiental de la región. Además, funcionan como una importante reserva de carbono. La inscripción coloca al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee junto a otros sitios estadounidenses reconocidos, como el Gran Cañón. La decisión se adoptó durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial.

La reacción local al reconocimiento de la Unesco en Georgia

Algunos residentes locales se opusieron a la candidatura. De acuerdo con AP, temían que el reconocimiento incrementara la participación de la ONU en la gestión del refugio.

La organización sin fines de lucro Okefenokee Swamp Park trabajó junto con el gobierno de Estados Unidos en la preparación del expediente. Su directora ejecutiva, Kim Bednarek, presentó la inscripción como un compromiso con la preservación del ecosistema. “Aceptamos esta inscripción no como una meta final, sino como un compromiso para mantener el Okefenokee salvaje, resistente y próspero para las generaciones venideras”, afirmó Bednarek.