La ciudad que parece Virgin River de Netflix, pero queda a cuatro horas de Georgia

Para los amantes de las series de romance, existe una ciudad en Georgia que parece sacada de Virgin River (Un lugar para soñar - 2019) que está a unas cuatro horas de la capital del estado, pero que es famoso por su arquitectura, sus parques y paseos a caballo.

Cuál es la ciudad de Georgia que parece Virgin River

Savannah es una ciudad costera al sur de Georgia, a unas cuatro horas de la capital del estado y que está separada de Carolina del Sur por el río que lleva el mismo nombre, según destaca Hotel Gift.

Savannah cuenta con parques y paseos en carruajes tirados por caballos (James McGaw/Jeanny Tsai)

Esta ciudad parece ser el escenario de la serie de Netflix, Virgin River, con amplios paisajes verdes y arquitectura antebellum, que le dan un encanto especial a la que es la zona más antigua de Georgia.

Según el sitio, Savannah es uno de los 14 lugares en Estados Unidos que se deben visitar durante 2026, debido a sus escenarios únicos para unas vacaciones relajantes, con robles gigantes cubiertos de musgo y parques cuidados en donde se pueden todavía realizar paseos en carruajes tirados por caballos.

El momento en que se recomienda visitar la ciudad costera es en primavera, donde el ambiente cálido es el mejor para disfrutar de los paseos por sus parques como el Forsyth Park.

También se puede visitar el Savannah National Wildlife Refuge, que cuenta con senderos y actividades para realizar, como el recorrido de 7,2 km de Laurel Hill Wildlife Drive; el refugio de vida silvestre abre todos los días desde el amanecer hasta el atardecer, excepto los días feriados nacionales.

Qué hacer y visitar en Savannah, Georgia

Savannah es una de las ciudades más bellas del estado, que cuenta con 22 plazas y sus diversos sitios históricos y construcciones, en la que es también la ciudad más antigua de Georgia, según Visit the USA.

Savannah es la ciudad más antigua de Georgia (James McGaw/Jeanny Tsai)

Una de las principales paradas es Franklin Square, fundada en 1790, que alguna vez fue el centro de abastecimiento de agua de la ciudad, y junto a ella está la primera iglesia baptista, en donde se refugiaban esclavos africanos que intentaban huir del yugo hacia el norte del país.

Para conocer más de la historia local y disfrutar de una comida, se debe visitar Pirate’s House, una antigua taberna para piratas y marineros que sirve comida y bebidas desde 1753, en donde las meseras pueden compartir historias de fantasmas. También se puede disfrutar de música en vivo y una copa en River Street.

Cerca del lugar está Davenport House, un sitio histórico que tiene recorridos guiados y que, tras su remodelación, recibió un premio del presidente. Para los fanáticos de Forrest Grump, deben visitar Chippewa Square, donde está la banca que se utilizó en la película.

Los destinos para visitar en Estados Unidos en 2026

Para viajar en 2026, Hotel Gift lanzó un listado de destinos, en donde se incluye Savannah, Georgia, para visitar en Estados Unidos durante 2026, desde playas, ciudades y bosques.

Forsyth Park de Savannah, Georgia (Sharon Lindsay)