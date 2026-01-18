No solo en California: la costa con playas de arena blanca entre los mejores lugares para viajar en 2026

Si bien California suele acaparar los reflectores cuando se habla de costas espectaculares, el 2026 se perfila como el año para descubrir tesoros costeros que desafían los destinos tradicionales. Una nueva generación de viajeros pisa fuerte una costa con arena blanca, que destaca en los rankings de tendencias globales para este año como alternativa auténtica y vibrante.

El destino de EE.UU. que destaca entre los mejores de 2026

La costa de Oregón es uno de los mejores destinos para viajar en 2026. Se despliega a lo largo de casi 600 kilómetros de un paisaje donde la fuerza del Pacífico se encuentra con la serenidad de los bosques de secuoyas y hojas perennes, de acuerdo con el nuevo listado de BBC.

Cannon Beach cuenta con el Haystack Rock, una formación rocosa impresionante que se lleva miles de fotografías (Instagram/@univisionpdx)

Este litoral, cuenta con faros históricos, rutas de migración de ballenas y posee una característica única en los Estados Unidos, ya que, gracias a una legislación de 1967, es el único estado que garantiza que la totalidad de su costa sea pública y de libre acceso.

El tramo de la ruta US-101 destaca por ser uno de los recorridos por carretera más fascinantes del país, y combina acantilados majestuosos y playas de arena blanca. La experiencia del visitante evolucionó con un modelo de turismo inclusivo y sostenible, mediante la implementación de senderos desmontables y el préstamo de sillas de ruedas adaptadas para la arena.

Los principales atractivos de la costa de Oregón

Playas de arena blanca

Entre las principales playas de arena blanca que destacan en la Costa de Oregón se encuentran Cannon Beach, que cuenta con el popular y fotogénico Haystack Rock, una formación rocosa impresionante.

La playa Short Sands en el parque estatal Oswald West, al sur de Cannon Beach, repleta de madera flotante y apta para surfistas, destacó Trip Advisor.

Estas playas son famosas por sus vistas y su arena blanca (Instagram/@tourmagazine)

Otras playas que son populares en la zona son:

Bandon Beach por sus atardeceres espectaculares

por sus atardeceres espectaculares Cape Kiwanda, ideal para practicar surf.

ideal para practicar surf. Manzanita Beach, si lo que se busca es un lugar lleno de tranquilidad.

si lo que se busca es un lugar lleno de tranquilidad. Newport por su fauna marina y faros históricos.

por su fauna marina y faros históricos. Gold Beach que desemboca en el río Rogue.

que desemboca en el río Rogue. Sunset Bay, una de las bahías protegidas de la zona.

Autopista 101

La legendaria Ruta 101 es mucho más que una carretera, es un balcón continuo al Pacífico que serpentea a lo largo de 545 kilómetros por el litoral de Oregón. En su trayecto, la vía se interna en bosques milenarios y bordea costas, mientras conecta una red de pueblos pesqueros y aldeas que conservan el encanto de la madera, indicó el sitio Road Trip USA.

Gastronomía

La propuesta gastronómica de la costa de Oregón es un festín de frescura y autenticidad. Ofrece una escena culinaria de primer nivel donde el producto local es el protagonista, lo que garantiza sabores vibrantes y frescos, destacó Visit the USA.

Además, con una cultura cervecera de renombre mundial, el litoral alberga cerca de 30 cervecerías artesanales. Para quienes buscan destilados con carácter, lugares como Pilot House Distilling o Stillwagon Distillery ofrecen catas de autor. Además, la cercanía con la zona vitivinícola del estado permite maridar mariscos recién capturados con los mejores vinos locales frente al mar.

Cueva subterránea

Al llegar a Florence, Sea Lion Caves, es la cueva marina de mayor extensión en los Estados Unidos. Este santuario privado ofrece una ventana única a la vida silvestre subterránea, donde es posible observar a una masiva colonia de leones marinos en su hábitat natural, señaló Visit the USA.

Faros históricos

La costa de Oregón cuenta con 11 faros históricos, entre los más populares están:

Faro de Heceta Head, el más fotografiado y con la luz más potente.

el más fotografiado y con la luz más potente. Faro de Cape Blanco, el más antiguo, de 1870.

el más antiguo, de 1870. Faro de Cape Arago

Todos ellos símbolos de la navegación y el turismo en la pintoresca Ruta 101, expresó Explore Lincon City.

La costa Oregón cuenta con varios faros históricos (Instagram/@javoguillermo)

Alojamiento con características específicas

Para un estilo rústico y chic, el Tu Tu’ Tun Lodge junto al río cuenta con techos altos de cedro, terrazas privadas, chimeneas, lencería italiana y hasta un jacuzzi. Otro de los sitios imperdibles en alojamiento es el Channel House, un B&B en lo alto de un acantilado con vistas panorámicas al mar y un énfasis en el romance.

Para familias, el Surfsand Resort es un tranquilo resort en la impresionante playa Cannon, mientras que, para los más románticos, sitios como el Stephanie Inn y el Whale Cove Inn, destacan por sus vistas a la playa y al océano, consignó The Hotel Guru.