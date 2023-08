escuchar

Jada Pinkett Smith se sinceró hace tiempo sobre su experiencia con la alopecia, una condición que ataca los folículos pilosos y causa la pérdida de cabello. La primera vez que habló abiertamente sobre el tema fue en su programa Red Table Talk, en 2018. Sin embargo, el mundo se enteró cuando la actriz se volvió una de las grandes protagonistas en los premios Oscar de 2022 cuando el llamado “slapgate”, el chachatezo que le dio Will Smith a Chris Rock en la ceremonia, fue el tema más comentado. Lejos de toda la atención que recibió después de ese incidente, Pinkett Smith tiene una nueva actualización para sus seguidores, con evidencia de cómo luce su nuevo look platinado.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó dos selfies esta semana, con la descripción: “Este cabello actúa como si intentara volver. Todavía tengo algunas partes difíciles, pero veremos”. La primera es una imagen del pasado, donde la intérprete luce completamente calva, mientras destaca su maquillaje natural. La siguiente es un retrato similar, pero esta vez se acentúa su cabello corto, con un color entre oscuro y plateado. La parte teñida es visiblemente más larga, mientras que las secciones cercanas a sus orejas serían de su color natural.

Jada Pinkett Smith comparte los resultados de su lucha contra la alopecia @jadapinkettsmith

Desde años atrás, el cabello muy corto es parte de los estilos característicos de la intérprete de Scream 2. En 2021 sorprendió al lucir su cabeza calva y se mantuvo abierta con sus seguidores en redes sociales. “Habrá que cortarlo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que me sometí a una cirugía o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas... ¡Punto!”, escribió en ese entonces en su cuenta de Instagram, con un clip en el que hablaba de la enfermedad.

Jada Pinkett Smith se sinceró sobre su alopecia

“He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, dijo, al señalar una parte de su cuero cabelludo parecida a una cicatriz. “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar, así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.

En julio de ese año, su hija, Willow Smith, le aconsejó que se afeitara la cabeza y ella siguió la recomendación. “Willow me obligó a hacerlo porque ya era hora de dejarlo ir”, destacó en ese momento. Su hija, la cantante de 22 años, fue solidaria e hizo lo mismo con su cabello.

Will Smith, derecha, da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar en Los Angeles el 27 de marzo de 2022 (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La primera vez que Jada Pinkett Smith reveló su alopecia

En 2018, en un episodio de su programa Red Table Talk, Pinkett Smith tocó el tema por primera vez: “Esto es algo de lo que no he querido hablar porque no es fácil de enfrentar, pero creo que este es el momento de hacerlo. Estoy peleando con problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha, y de golpe, vi que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento en mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando de miedo. Por eso es que oculto mi cabello”. Asimismo, compartió que estaba bajo tratamiento: “Recibo pequeñas inyecciones de esteroides y parecen estar ayudando. No curan, pero parecen ayudar. De todos modos, estoy abierta a otras ideas”.

La lucha de la actriz contra la alopecia está ligada a una de las mayores polémicas de Hollywood. El cachetazo que le dio su esposo, Will Smith, a Chris Rock, el 27 de marzo de 2022 en los premios Oscar, tuvo lugar luego de que el comediante hiciera un chiste sobre ella. Smith se disculpó, pero el altercado ocasionó que se le prohibiera asistir a la ceremonia durante al menos una década.

