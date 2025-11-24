Gobierno de Trump revoca protección temporal a birmanos en EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que pondrá fin al estatus de protección temporal (TPS) que beneficiaba a inmigrantes birmanos y les evitaba la deportación.

La medida afecta a unas 4.000 personas de la nación del sudeste asiático que se beneficiaron de esta medida luego de un golpe de Estado en 2021.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado que la situación en Birmania "ha mejorado lo suficiente como para que los birmanos puedan regresar a sus hogares con seguridad".

Agregó que si bien Birmania continúa enfrentando "desafíos humanitarios, en parte, debido a operaciones militares contra la resistencia armada", hay mejorías en "gobernanza y estabilidad a nivel nacional y local".

También señaló el levantamiento del estado de emergencia en julio y el anuncio de "elecciones libres y justas" en diciembre.

Las personas bajo el amparo del TPS están protegidas de deportaciones y pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.

Como parte de su amplia ofensiva contra los migrantes, el gobierno del presidente Donald Trump ha revocado el TPS a afganos, cameruneses, haitianos, hondureños, nepaleses, nicaragüenses, sirios y venezolanos. Estas medidas enfrentan impugnaciones judiciales.

Estados Unidos actualmente aconseja a los estadounidenses no viajar a Birmania debido a "conflictos armados, la posibilidad de disturbios civiles" y "detenciones injustas".

