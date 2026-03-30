Es hondureño, fue deportado por el ICE y cuenta cómo pudo volver a Estados Unidos: “Me trataron malísimo”

Un migrante fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y deportado a Honduras en cuestión de días, pero logró regresar meses después tras una intensa batalla judicial. Padre de cinco hijos y con más de una década en Chicago, Illinois, su experiencia reveló tensiones entre los operativos federales y el respeto al debido proceso.

El arresto inesperado en medio de un operativo federal

Según reconstruyó N+ Univisión, todo comenzó el 16 de septiembre de 2025, cuando “Víctor” -como pidió ser llamado- fue interceptado por agentes de inmigración mientras se dirigía a su trabajo.

Su detención ocurrió en el marco de la operación federal conocida como “Midway Blitz”, un despliegue que buscaba identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales en el área de Chicago.

El hondureño relató que no tenía historial delictivo y que jamás había tenido problemas con la ley. Sin embargo, fue esposado y trasladado al Centro de Procesamiento de Broadview, en Illinois. Allí, según su testimonio, las condiciones fueron duras y el trato, inadecuado.

“Nunca había estado preso, nunca había tenido un problema y cuando me llevaron... me amarraron de mis manos, de mis pies. Y donde me tuvieron, pues, me trataron malísimo”, recordó.

En cuestión de cuatro días fue deportado a Honduras sin haber pasado por una audiencia completa ante un juez. Esa rapidez es precisamente uno de los puntos más cuestionados en su caso.

El contexto de “Midway Blitz” y el endurecimiento migratorio

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que anunció el operativo en septiembre de 2025, la iniciativa tenía como objetivo principal capturar a inmigrantes considerados peligrosos para la seguridad pública. El despliegue fue presentado como una respuesta a lo que las autoridades calificaron como una falla de las políticas santuario en Illinois.

En ese sentido, el DHS detalló que la operación apuntaba a perfiles específicos:

Miembros de organizaciones criminales

Personas acusadas de delitos graves como violación o secuestro

Individuos vinculados al narcotráfico

Inmigrantes con antecedentes penales considerados peligrosos

El organismo sostuvo que estas acciones buscaban evitar que delincuentes permanecieran en libertad en ciudades como Chicago. Sin embargo, el caso de Víctor —sin antecedentes y con arraigo familiar— plantea dudas sobre la precisión con la que se aplicaron esos criterios durante el operativo.

La deportación del hondureño sucedió sin debido proceso

Tras ser expulsado a Honduras, Víctor quedó separado de su familia, incluidos tres hijos nacidos en Estados Unidos. Fue entonces cuando comenzó una batalla legal que se extendió durante meses y que, finalmente, cambiaría el rumbo de su historia.

"Midway Blitz": Iniciada en septiembre de 2025, esta operación del DHS buscaba identificar y expulsar a inmigrantes con antecedentes criminales graves SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La abogada Jennifer Payton, ex jueza de inmigración y quien tomó el caso, argumentó que a su cliente no se le respetó el debido proceso.

Según explicó, existían fundamentos suficientes para que Víctor solicitara una figura legal conocida como cancelación de deportación, que permite a ciertos inmigrantes sin autorización permanecer en el país norteamericano si logran demostrar que su expulsión causaría un daño excepcional y extremadamente inusual a familiares ciudadanos.

Payton fue contundente al señalar las irregularidades: el hondureño no tuvo oportunidad de presentar su caso ante un juez, pese a cumplir con condiciones clave como su larga permanencia en el país norteamericano y sus vínculos familiares. “Lo que hace su caso diferente es que fue bien claro que merecía su proceso legal”, explicó.

La lucha de Víctor para regresar a Estados Unidos

El proceso judicial comenzó en noviembre de 2025 y se centró en demostrar que la deportación había sido ejecutada sin las garantías mínimas. La estrategia legal se apoyó en la falta de audiencia y en el impacto que la ausencia de Víctor generaba en sus hijos.

Víctor fue enviado a Honduras sin haber tenido la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante ese tiempo, el migrante permaneció en Honduras, lejos de su familia y con incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, la persistencia de su defensa dio resultados: a comienzos de marzo de 2026, fue autorizado a regresar a Estados Unidos en un vuelo organizado por el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El regreso no solo implicó recuperar su presencia en el país norteamericano, sino también reencontrarse con su hogar y su familia en Chicago, un momento que describió con emoción. “Le enseñé mi pasaporte, firmé unos papeles y me dio una hoja. ‘Tú vas de regreso para Chicago’”, relató sobre el instante en que supo que volvía.

Después de meses de separación, Víctor pudo volver a abrazar a sus hijos. “El primer día que amanecí aquí con mi familia, fue un día maravilloso porque después de tanto tiempo de no sentir el calor de mis hijos, eso ahora me hace más fuerte”, expresó.