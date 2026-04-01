Un migrante cubano debe pagar casi US$2 millones por una orden de deportación que asegura no conocer

Un migrante cubano con orden de deportación en Estados Unidos nunca abandonó el país. Según su testimonio, no estaba al tanto de la decisión y por eso no se presentó ante la Justicia. Ahora fue notificado de una multa millonaria. La confusión se originó durante un período en el que estuvo detenido y no pudo asistir a una audiencia.

Un cubano con una orden de deportación no abandonó EE.UU. y ahora debe pagar una multa millonaria

El caso ocurrió en Phoenix, Arizona. Un inmigrante de Cuba, identificado como Mario, confirmó que recibió una multa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en diálogo con Telemundo 51.

El cubano fue notificado por el ICE de una multa de casi US$2 millones Yuki Iwamura - FR171758 AP

El hombre, que lleva más de dos décadas en la ciudad, fue notificado por la agencia federal sobre una sanción de casi dos millones de dólares.

La suma corresponde a una orden de expulsión de 2010 que, según las autoridades, no fue cumplida.

Sin embargo, Mario afirmó que es la primera vez que escucha de esta decisión judicial y que nunca en los últimos 16 años le habían notificado sobre el fallo de una corte migratoria.

“Es una ridiculez. Es una suma que yo ni sabía y me parece injusto”, dijo.

El cubano afirma que estaba en prisión cuando le emitieron una orden de deportación

Según relató, el migrante oriundo de Cuba estaba recluido en una prisión estatal por un hecho no relacionado con su estatus migratorio, por lo que no pudo continuar su caso y no recibió la orden de expulsión. Luego, fue liberado en 2012 y continuó su vida en EE.UU.

El hombre oriundo de Cuba fue multado por no acatar una orden de deportación de EE.UU. ADALBERTO ROQUE - AFP

Qué pasa si un migrante no asiste a una audiencia migratoria

De acuerdo con la firma legal estadounidense Zenith, un juez migratorio puede ordenar una orden de deportación en ausencia si un extranjero no concurre a su audiencia. Sin embargo, el gobierno debe demostrar dos cuestiones para proceder con la expulsión.

Se debe probar que el inmigrante debe ser deportado por las características de su caso.

por las características de su caso. Se debe probar que fue debidamente notificado sobre la fecha en la que debía comparecer en la corte.

Este último es el punto que puede discutir el cubano. El abogado Leandro Ferrer aseguró que Mario podría reabrir su caso y evitar el pago de la multa por no haber recibido la información sobre la fecha en la que debía presentarse.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

Las multas del DHS contra migrantes por no respetar una orden de deportación

Durante 2025, el gobierno de Donald Trump publicó nuevas normas con respecto a las sanciones económicas contra extranjeros que entran o permanecen de manera ilegal en el país norteamericano.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que las multas aplican a entradas ilegales y a inmigrantes con órdenes de deportación no cumplidas.

En este último caso, la multa es de US$998 por día, lo que podría explicar el cálculo que llevó a la suma final de la multa del cubano.