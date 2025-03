El venezolano Oswaldo Cabrera rompió el silencio sobre su futuro con los Yankees este 2025 en Grandes Ligas

El beisbolista venezolano Oswaldo Cabrera habló sobre su futuro con los New York Yankees en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El tercera base, que buscará ser una pieza clave en el equipo neoyorquino, se enfrentó a las distintas críticas que recibió sobre su desempeño y su escasa participación en la alineación titular en la campaña pasada.

La titularidad del venezolano en Nueva York

“Llegar a la Serie Mundial el año pasado nos hizo a cada uno de nosotros relajarnos un poquito más, sabiendo que tuvimos la posibilidad de ser campeones”, le dijo Cabrera al canal de YouTube, Diamante23. “Esa experiencia nos motiva y ya sabemos los pasos que debemos seguir para lograrlo este año nuevamente”, agregó.

“El año pasado nos dieron mucha batalla y sabemos que no podemos confiarnos. Cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer y estamos listos para conseguir el campeonato otra vez”, afirmó el beisbolista de los Yankees. Además de la competencia que existe en las Grandes Ligas, Cabrera remarcó que deberán mantenerse enfocados para poder lograr el objetivo: volver a salir campeón.

Cómo será la temporada 2025 de Cabrera en los Yankees

Con respecto a su posición en el equipo para la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Cabrera comentó: “Quiero ganarme la titularidad desde el sprint training y no nada más ganármela, sino en lo que esté en la temporada, no ponerles la más mínima excusa para que me puedan sacar”. También añadió: “Haciendo eso, siento que obviamente voy a tener todos los juegos posibles. Todos los juegos que quiero”

El tercera base Cabrera fue claro con su posición dentro del campo de juego: “La tercera base no es mía, está ahí. Si me pongo eso en la mente, me voy a relajar. No quiero estar en ese momento de decir que esta tercera base es mía”. Además, detalló: “Vengo todos los días a dar lo mejor de mí y demostrar las ganas que tengo de ser titular”.

“Yo prefiero ser feliz con lo que tengo, me pongan o no me pongan en el juego”, comentó el beisbolista nacido en la ciudad de Guarenas, Venezuela. Además, expresó su agradecimiento por formar parte de la franquicia: “Estoy bendecido de jugar para los Yankees de Nueva York y estar al lado de grandes jugadores como Aaron Judge y Anthony Volpe”.

Gleyber Torres se marchó a los Detroit Lions tras casi siete años en los Yankees (Archivo) Instagram:@GleyberDavid

Los traspasos de Gleyber Torres y de Juan Soto

El beisbolista de los Bombarderos del Bronx no dudó en hablar sobre el vacío que dejo Gleyber Torres luego de su partida a los Detroit Tigers, un compañero que fue fundamental en su adaptación en el equipo. “Gleyber Torres es un emblema de los Yankees y su ausencia crea un choque para nosotros. Es alguien con quien me siento muy cómodo y su ausencia se nota”, explicó.

Además, compartió su visión sobre el impacto de las nuevas adquisiciones en el equipo tras la partida de Juan Soto a los New York Mets. “Aunque perdimos a algunos jugadores importantes, las nuevas incorporaciones tienen un gran talento. Esto nos da la confianza de que podemos mantenernos competitivos y luchar por el campeonato”, remarcó.

Oswaldo Cabrera habló de todo (Instagram: @OCabrera13) Instagram: @OCabrera13

La “guerra” entre los fanáticos venezolanos y dominicanos

Cuando fue consultado por la “guerra” que existe entre los venezolanos y los dominicanos en las redes sociales, el jugador respondió que prefiere mantenerse alejado de la negatividad que a veces hay en plataformas como Instagram o X (ex Twitter). “Las peleas entre dominicanos y venezolanos no reflejan el cariño y respeto que tenemos entre nosotros”, expresó.

Cabrera destacó la camaradería que hay entre los jugadores latinos que integran el equipo y como esto fortaleció su desempeño dentro del campo de juego. “Compartir con otros jugadores latinos es una bendición. Aprendemos unos de otros y eso se refleja en nuestro juego”, comentó el tercera base, haciendo alusión a la importancia que tiene la unión y el apoyo mutuo entre compañeros de equipo.

También habló sobre la competencia interna que hay en el equipo y cómo esta afecta el ambiente en los vestidores. “Al final del día, es una competencia sana. En el terreno de juego competimos, pero fuera de él somos como hermanos. Nos tratamos con mucho respeto y aprecio, y eso se refleja en nuestra relación”, reveló.