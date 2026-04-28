Piden home office durante el Mundial: la Autoridad Portuaria advierte que el tránsito será un caos en Nueva York

Las autoridades de transporte de Nueva York ya recomiendan a trabajadores y empresas locales hacer home office durante el Mundial 2026 ante el riesgo del colapso en la movilidad por la llegada masiva de turistas. Además, indicaron los días que serán críticos para los residentes de la Gran Manzana.

La recomendación de la Autoridad Portuaria para los trabajadores de Nueva York

Según informó Gothamist, Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Panynj, por sus siglas en inglés), reconoció que el sistema de transporte llegará al límite de su capacidad debido a la gran afluencia de personas que asistirán a los encuentros en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Nueva York y Nueva Jersey recibirán más de un millón de turistas durante el Mundial

García hizo un llamado a los habitantes del área metropolitana para ajustar sus rutinas de traslado. “Si no vas a asistir a ninguno de los eventos, por favor trabaja desde casa. La ciudad estará increíblemente congestionada”, afirmó la funcionaria.

Esta advertencia se presenta por la previsión de un aumento en el número de pasajeros, ya que se espera la llegada de más de un millón de visitantes a la región durante el torneo de la FIFA que tendrá lugar en los meses de junio y julio de este año.

El impacto en el calendario y la movilidad de Nueva York y Nueva Jersey

El MetLife Stadium, rebautizado para la Copa del Mundo como New York/New Jersey Stadium, cuenta con una capacidad de 82.500 plazas y será la sede de la final el domingo 19 de julio. Además, albergará otros siete partidos.

Las calles de Nueva York y Nueva Jersey estarán congestionadas ante la gran presencia de fanáticos que asistan al Mundial / Instagram @fwc26nynj Instagram/@fwc26nynj

Las autoridades enfatizaron su preocupación por los encuentros del lunes 22 de junio y el martes 30 del mismo mes. Esto debido a que, en esas fechas, el horario de los partidos coincidirá con el período de mayor flujo de personas hacia sus empleos en ambos estados.

Nueva York y Nueva Jersey se preparan para el Mundial 2026

Con el principal objetivo de evitar el caos en las calles, la compañía NJ Transit, encargada del transporte público en Nueva Jersey, anunció un plan de movilidad rumbo al estadio. En este, se buscará asegurar el traslado seguro de más de 78.000 espectadores por cada partido disputado en la región.

El sistema contempla el uso de una red de autobuses, servicios de ferrocarril y vehículos permitidos. Además, las autoridades indicaron que no habrá espacios de estacionamiento para el público general en las instalaciones del estadio durante los días de los encuentros.

En total, se llevarán a cabo ocho partidos en el MetLife Stadium durante el Mundial 2026 / Instagram @fwc26nynj Instagram/@fwc26nynj

NJ Transit también anunció cambios en la operación de sus líneas para priorizar el movimiento de los aficionados. Durante un período de cuatro horas antes del inicio de cada partido, la Penn Station de Nueva York permanecerá cerrada para las personas que no posean un boleto para el estadio. Asimismo, el cierre se mantendrá durante tres horas después de la finalización de los encuentros.

Todos los pasajeros que no asistan al Mundial deberán utilizar alternativas como el sistema de trenes PATH desde la calle 33 en Manhattan o los servicios de autobús desde la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria.