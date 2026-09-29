Grossi recuperó terreno en la carrera para liderar la ONU, pero otra candidata se consolida como favorita

WASHINGTON.- La cuarta votación indicativa del Consejo de Seguridad para definir la sucesión de Antonio Guterres como secretario general de la ONU confirmó a la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan como la principal candidata, aunque en una carrera que sigue abierta y en la que el diplomático argentino Rafael Grossi recuperó terreno.

Según las filtraciones sobre la votación secreta llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Grynspan mejoró sus números respecto a la ronda anterior al obtener 10 “apoyos”, tres votos negativos y dos “no opinión”, y se consolidó como la favorita, aunque aún se desconoce cómo fue la elección de cada uno de los 15 miembros del Consejo, entre ellos los cinco que tienen derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, el llamado P5).

Rebeca Grynspan CYRIL ZINGARO - EFE

La novedad fue el repunte de Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, que luego de haber perdido terreno en la anterior ronda de votación logró sumar tres apoyos (pasó a ocho) y revertir un rechazo (quedó en siete, una cifra aún elevada). En su entorno lo celebraron como un “gran día” y que “sigue en carrera”, según supo LA NACON.

En tanto, la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett quedó en una línea similar a la de Grossi, con ocho “apoyos”, seis “no apoyos” y un “no opinión”.

En la anterior ronda, Grynspan había liderado la votación al obtener nueve respaldos y superar a Rodrigues-Birkett (ocho), aunque ambas habían tenido una elevada cantidad de rechazos (cinco y seis, respectivamente, más un voto de “no opinión”).

El director general del OIEA, Rafael Grossi. - - SANA

“La candidatura de Rodrigues-Birkett se estancó claramente y aumentan los indicios de un posible veto de Estados Unidos en su contra. Es notable que Grossi haya mejorado hasta alcanzar los ocho votos a favor, pero también cuenta con siete votos en contra, y resulta difícil imaginar cómo podría superar los múltiples vetos a los que potencialmente se enfrenta”, analizó Daniel Safran-Hon, que se desempeñó en distintos cargos dentro de la oficina ejecutiva del secretario general durante el último año de Ban Ki-moon y los primeros seis de Guterres, y en misiones en el terreno.

El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre y la definición debería llegar antes de esa fecha, aunque no se descarta ningún escenario dada la falta de consenso en el Consejo de Seguridad tras cuatro rondas. En anteriores elecciones, a esta altura, ya había claros indicios del hipotético ganador.

Para imponerse en la ronda final -que no tiene fecha definida-, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5. Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.

Esta cuarta votación se produjo luego de que la semana pasada los líderes mundiales se concentrara en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Los candidatos a suceder a Guterres, entre ellos Grossi, aprovecharan para sostener distintas reuniones que apuntalen sus postulaciones.

Guterres escucha el discurso de Trump durante la última Asamblea General BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En tanto, en esta cuarta votación el político ugandés Olara Otunnu -excandidato presidencial opositor y antiguo funcionario de Naciones Unidas, que había repuntado en la anterior ronda- quedó estancado en el cuarto lugar (cinco apoyos, ocho rechazos y dos “no opinión”).

Le siguieron el expresidente senegalés Macky Sall (5-9-1); y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa (3-10-2) e Ivonne Baki (1-11-3). Tras la tercera ronda, la expresidenta chilena Michelle ‌Bachelet había decidido no continuar con su candidatura.

La nueva votación del Consejo este martes se produjo luego de las reuniones de la semana pasada en Washington que sostuvieron Trump y el presidente chino, Xi Jinping, cuyas posiciones respecto a los candidatos serán claves para definir la elección a secretario general de la ONU. Cualquier candidato con aspiraciones necesita evitar el veto de cualquier miembro del P5.

El fin de semana pasado, el diario South China Morning Post, basado en Hong Kong, publicó que el régimen de Xi “descartó” la candidatura de Grossi (“considerado ampliamente como el candidato preferido de Washington”, señaló el artículo) y que estaba “a punto de decidir” si respaldaba a Grynspan o a Rodrigues-Birkett.

Puede que esta cuarta votación indicativa entregue señales sobre un posible respaldo a Grynspan, que está de licencia de su cargo como ​secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. China ya había indicado semanas atrás que le “agradaría” que una mujer fuera electa al frente del organismo multilateral, que enfrenta amplios desafíos para recuperar su relevancia en un mundo convulsionado.

Grossi, que en Nueva York mantuvo un encuentro con el canciller ruso, Sergei Lavrov, también ha enfrentados críticas públicas del Kremlin a su candidatura en el marco de su trabajo como director general del OIEA como mediador con Ucrania por los riesgos en la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas. De todas formas, el diplomático argentino mantiene la confianza en que no será vetado por el gobierno de Vladimir Putin.

Por otra parte, la creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el diferendo que mantienen sobre la soberanía de las Islas Malvinas, también podría ser un eventual obstáculo para la candidatura de Grossi.

El miércoles pasado, ante la Asamblea General de la ONU, Milei hizo una fuerte defensa del reclamo argentino, con duras críticas a la ONU -al que acusó de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas-, y con un llamado al Reino Unido a debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.