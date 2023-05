Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: el jefe del Grupo Wagner dice que sus fuerzas abandonarán Bakhmut la próxima semana

escuchar

Esto es lo que hay que saber hoy sobre la invasión rusa a Ucrania:

Rusia advierte que las aguas altas amenazan la presa cerca de la planta nuclear Zaporiyia, en Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dio una conferencia de prensa en la que anunció, aunque no dio detalles, que “tomarían medidas” acerca del supuesto ataque con drones al Kremlin.

Una niña de 16 años murió en el hospital después de resultar gravemente herida en el bombardeo nocturno de Kramatorsk en Donetsk, el 29 de abril.

10.30 | El jefe de Grupo Wagner amenaza con sacar sus tropas de Bakhmut

El propietario de la compañía militar privada rusa Grupo Wagner amenazó este viernes con retirar sus tropas de la prolongada batalla por Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania, y acusó al mando militar ruso de dejar a sus fuerzas sin munición y de provocar numerosas bajas, según reportó AP.

Yevgeny Prigozhin, un conocido millonario con una larga vinculación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el Grupo Wagner había previsto tomar Bakhmut para el 9 de mayo. Ese día es un importante feriado ruso que conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Pero, según Prigozhin, sus fuerzas no reciben suficiente munición de artillería del ejército ruso desde el lunes. Conocido por sus bravatas, Prigozhin ya efectuó en el pasado afirmaciones no verificables y lanzó amenazas que no ha cumplido.

Yevgeny Prigozhin es el líder de Grupo Wagner, una organización paramilitar de origen ruso AFP

LA NACION