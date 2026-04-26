Salario mínimo desde mayo 2026 para trabajadores de la construcción en California
Empresas públicas y privadas están obligadas a respetar el monto sin importar el estatus migratorio
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Todos los trabajadores de la construcción empleados en California deben percibir el salario mínimo vigente y pueden exigir sus derechos ante la Oficina de la Comisión Laboral, sin importar su estatus migratorio. Este es el monto autorizado para mayo 2026.
Salario mínimo en California en 2026
A partir del 1° de enero de 2026 el salario mínimo en California pasó de US$16,50 a US$16,90, cifra que aplica en mayo en forma general. Los trabajadores de la construcción, ya sea de la industria pública o privada, deben recibir al menos ese ingreso. Sin embargo, la cantidad cambia según sus especializaciones y el condado donde se desempeñen.
Con base en la cifra anterior, el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés), señala que los trabajadores en California deben obtener un salario anual, lo que equivale a unos US$35.152 en jornada completa
El rango salarial de los trabajadores de la construcción en California es muy amplio
De acuerdo con la bolsa de trabajo ZipRecruiter, se registran salarios de hasta US$75.005 al año y desde US$25.166. En esa plataforma, la mayoría de los salarios de los trabajadores de la construcción actualmente oscilan entre US$35.500 y US$47.900.
El sitio detalla que las especializaciones más demandadas y mejor pagadas en el estado están relacionadas con proyectos de construcción comercial, edificación residencial y construcción de servicios públicos.
Por otra parte, el DIR recomienda a los empleados investigar si existe un salario mínimo especial aprobado en la entidad de residencia, ya que algunas ciudades y condados establecieron montos mínimos más altos para quienes trabajan dentro de la jurisdicción.
Ciudades de California en donde los empleados de la construcción ganan más
Los empleados de la construcción en California pueden encontrar grandes diferencias de sueldo, no solo según su especialización sino la ciudad en la que laboran.
Datos de la plataforma de empleo Indeed indican cuáles son las ciudades con los salarios más altos y el promedio de pago:
- Bahía de San Francisco: US$61.371 al año
- San José: US$53.354 al año
- Sacramento: US$51.610 al año
- Los Ángeles: US$49.426 al año
- San Diego: US$48.053 al año
- Fresno: US$47.841 al año
Cómo denunciar si se paga menos del salario mínimo en California
En caso de que un trabajador reciba menos del salario mínimo autorizado en California pueden ponerse en contacto con la Oficina de la Comisión Laboral para presentar su reclamo.
La recomendación de las autoridades es revisar la tasa salarial indicada en su talón de pago para comprobar que hay una discrepancia.
Las leyes laborales en el Estado Dorado protegen a la mayoría de los sectores y trabajadores sin importar su estatus migratorio. Es posible hacer un reclamo por sueldo o represalias sin estar obligado a revelar las condiciones migratorias.
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