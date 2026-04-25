Dónde entregan comida gratis en Florida la última semana de abril 2026

Distintos centros y organizaciones se encargarán de distribuir comida gratis para las personas que lo necesiten en Florida entre el 25 y el 30 de abril. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del estado, en localidades como Miami, Lake City, Tallahassee y Blountstown.

Centros de distribución de alimentos en Florida: direcciones y horarios por ciudad

Hay varios centros en el Estado del Sol que ofrecen asistencia alimentaria con funcionamiento regular en toda la región.

Varios centros dan comida gratis en Florida durante el cierre de abril de 2026

Las distribuciones, durante la última semana de abril, tendrán lugar en puntos como Miami, Lake City, Tallahassee y Blountstown.

De acuerdo con una síntesis realizada desde la información disponible en un cronograma publicado por Feeding Northeast Florida, el esquema de atención de estos espacios entre el 25 y el 30 de abril será el siguiente:

Lake City

Horario Organización Dirección Lunes 27, de 7 a 8 hs y de 12 a 13 hs LAD Soup Kitchen 127 NW Escambia Street Martes 28, a las 11 hs Parkview Baptist Church 268 NW Lake Jeffery Road Miércoles 29, a las 11 hs Parkview Baptist Church 268 NW Lake Jeffery Road Jueves 30, de 16 a 17 hs Power for Living Columbia 22880 SR 247

Tallahassee

Horario Organización Dirección Sábado 25, de 9 a 10.30 hs Serve Tallahassee/Element 3 1184 Capital Circle NE Suite E Lunes 27, a las 11 hs Tallahassee Urban League 923 Old Bainbridge Rd Martes 28, a las 7 hs Tallahassee Urban League 923 Old Bainbridge Rd Miércoles 29, 10 a 13 hs Tallahassee Spanish SDA Church 4823 N. Monroe Street

Blountstown

Horario Organización Dirección Del martes 28 al jueves 30, de 9 a 23.59 hs Calhoun-Liberty 21754 State Road 20 East

Farm Share en Florida: fechas y ubicaciones de entregas de alimentos gratuitas

Otra organización que ofrece un funcionamiento regular, sin fines de lucro, y opera como banco de alimentos en el Estado del Sol es Farm Share.

La entidad ofrece entregas en distintos puntos del estado y trabaja en la recuperación de productos agrícolas excedentes, que no cumplen con estándares comerciales, de acuerdo con su sitio web.

Los alimentos se recolectan, lavan, clasifican y empaquetan previo a su posterior distribución a familias que lo necesiten. La operación se realiza mediante operativos especiales y una red de organizaciones sociales.

A su vez, la entidad benéfica se encarga de la administración del programa federal TEFAP en varios condados. Se trata de una iniciativa que abarca alimentos enlatados, productos no perecederos y alimentos congelados destinados a hogares de bajos ingresos.

Además, se complementa la distribución de frutas y verduras frescas. Los eventos que organiza esta ONG para la última semana de abril de 2026 son los siguientes:

Entregas previstas para el sábado 25 de abril

Ubicación Horario Crossway Community Church, 298 Wilson St N, Crestview 8 hs 816 SW county rd 315 mayo FL 9 hs 20377 NE 15th Ct, Miami, FL 33179, USA 9 hs Casely Tennis Academy, Lakeshore Park Tennis Center, 8501 9 hs Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave 9 hs 19355 SW 114th Ave, Miami, FL 33157, USA 10 hs Destiny Church TLH, 5295 Corwin Dr, Tallahassee, FL 32303, USA 10 hs 3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023, USA 10 hs

Distribuciones pautadas para el 29 de abril

Ubicación Horario Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami 9 hs

Entregas previstas para el 30 de abril

Ubicación Horario Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162 9 hs 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607 11 hs

La guía que sirve para encontrar bancos de alimentos cercanos en Florida

La red Feeding Northeast Florida conecta a los ciudadanos con 500 agencias asociadas en todo el estado. Para hallar un punto de auxilio cercano, el usuario debe seguir este proceso:

Colocar el código postal o la dirección exacta en el localizador oficial.

Identificar en el mapa las despensas, refugios o comedores disponibles.

Filtrar los resultados por fecha para asegurar la atención el día de la visita.

Seleccionar servicios extra como el envío de víveres a casa.

Acudir solo a despensas comunitarias, pues los depósitos centrales no atienden al público.

Llamar con antelación para validar los turnos y el inventario de productos.

El programa SNAP también ofrece alimentos, aunque ahora con más restricciones en Florida

Los cambios y restricciones que se aplicaron con los alimentos del SNAP en Florida

El Departamento de Niños y Familias de Florida anunció modificaciones en el uso de los beneficios estatales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Desde el 20 de abril de 2026, entraron en vigor las siguientes restricciones:

Productos prohibidos: la tarjeta ya no permite la compra de refrescos, bebidas con cafeína, caramelos ni dulces procesados de larga duración.

la tarjeta ya no permite la compra de refrescos, bebidas con cafeína, caramelos ni dulces procesados de larga duración. Restricciones previas: estos límites se añaden a la prohibición actual sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas.

estos límites se añaden a la prohibición actual sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Propósito de la ley: el estado posee el permiso federal para aplicar estos filtros nutricionales. La meta central es el fomento de una dieta sana para todos los hogares beneficiarios.