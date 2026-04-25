Dónde entregan comida gratis en Florida la última semana de abril 2026
Hay varios centros comunitarios con funcionamiento regular que mantendrán su habitual cronograma durante los últimos días del mes
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Distintos centros y organizaciones se encargarán de distribuir comida gratis para las personas que lo necesiten en Florida entre el 25 y el 30 de abril. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del estado, en localidades como Miami, Lake City, Tallahassee y Blountstown.
Centros de distribución de alimentos en Florida: direcciones y horarios por ciudad
Hay varios centros en el Estado del Sol que ofrecen asistencia alimentaria con funcionamiento regular en toda la región.
Las distribuciones, durante la última semana de abril, tendrán lugar en puntos como Miami, Lake City, Tallahassee y Blountstown.
De acuerdo con una síntesis realizada desde la información disponible en un cronograma publicado por Feeding Northeast Florida, el esquema de atención de estos espacios entre el 25 y el 30 de abril será el siguiente:
Lake City
|Horario
|Organización
|Dirección
Lunes 27, de 7 a 8 hs y de 12 a 13 hs
LAD Soup Kitchen
127 NW Escambia Street
Martes 28, a las 11 hs
Parkview Baptist Church
268 NW Lake Jeffery Road
Miércoles 29, a las 11 hs
Parkview Baptist Church
268 NW Lake Jeffery Road
Jueves 30, de 16 a 17 hs
Power for Living Columbia
22880 SR 247
Tallahassee
|Horario
|Organización
|Dirección
Sábado 25, de 9 a 10.30 hs
Serve Tallahassee/Element 3
1184 Capital Circle NE Suite E
Lunes 27, a las 11 hs
Tallahassee Urban League
923 Old Bainbridge Rd
Martes 28, a las 7 hs
Tallahassee Urban League
923 Old Bainbridge Rd
Miércoles 29, 10 a 13 hs
Tallahassee Spanish SDA Church
4823 N. Monroe Street
Blountstown
|Horario
|Organización
|Dirección
Del martes 28 al jueves 30, de 9 a 23.59 hs
Calhoun-Liberty
21754 State Road 20 East
Farm Share en Florida: fechas y ubicaciones de entregas de alimentos gratuitas
Otra organización que ofrece un funcionamiento regular, sin fines de lucro, y opera como banco de alimentos en el Estado del Sol es Farm Share.
La entidad ofrece entregas en distintos puntos del estado y trabaja en la recuperación de productos agrícolas excedentes, que no cumplen con estándares comerciales, de acuerdo con su sitio web.
Los alimentos se recolectan, lavan, clasifican y empaquetan previo a su posterior distribución a familias que lo necesiten. La operación se realiza mediante operativos especiales y una red de organizaciones sociales.
A su vez, la entidad benéfica se encarga de la administración del programa federal TEFAP en varios condados. Se trata de una iniciativa que abarca alimentos enlatados, productos no perecederos y alimentos congelados destinados a hogares de bajos ingresos.
Además, se complementa la distribución de frutas y verduras frescas. Los eventos que organiza esta ONG para la última semana de abril de 2026 son los siguientes:
Entregas previstas para el sábado 25 de abril
|Ubicación
|Horario
Crossway Community Church, 298 Wilson St N, Crestview
8 hs
816 SW county rd 315 mayo FL
9 hs
20377 NE 15th Ct, Miami, FL 33179, USA
9 hs
Casely Tennis Academy, Lakeshore Park Tennis Center, 8501
9 hs
Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave
9 hs
19355 SW 114th Ave, Miami, FL 33157, USA
10 hs
Destiny Church TLH, 5295 Corwin Dr, Tallahassee, FL 32303, USA
10 hs
3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023, USA
10 hs
Distribuciones pautadas para el 29 de abril
|Ubicación
|Horario
Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59th Terrace, Miami
9 hs
Entregas previstas para el 30 de abril
|Ubicación
|Horario
Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162
9 hs
807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607
11 hs
La guía que sirve para encontrar bancos de alimentos cercanos en Florida
La red Feeding Northeast Florida conecta a los ciudadanos con 500 agencias asociadas en todo el estado. Para hallar un punto de auxilio cercano, el usuario debe seguir este proceso:
- Colocar el código postal o la dirección exacta en el localizador oficial.
- Identificar en el mapa las despensas, refugios o comedores disponibles.
- Filtrar los resultados por fecha para asegurar la atención el día de la visita.
- Seleccionar servicios extra como el envío de víveres a casa.
- Acudir solo a despensas comunitarias, pues los depósitos centrales no atienden al público.
- Llamar con antelación para validar los turnos y el inventario de productos.
Los cambios y restricciones que se aplicaron con los alimentos del SNAP en Florida
El Departamento de Niños y Familias de Florida anunció modificaciones en el uso de los beneficios estatales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Desde el 20 de abril de 2026, entraron en vigor las siguientes restricciones:
- Productos prohibidos: la tarjeta ya no permite la compra de refrescos, bebidas con cafeína, caramelos ni dulces procesados de larga duración.
- Restricciones previas: estos límites se añaden a la prohibición actual sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas.
- Propósito de la ley: el estado posee el permiso federal para aplicar estos filtros nutricionales. La meta central es el fomento de una dieta sana para todos los hogares beneficiarios.
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