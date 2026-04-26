Día 58 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
- 4 minutos de lectura'
El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 26 de abril en su 58° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones, pese a que Donald Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán. Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan tras la prórroga del alto el fuego.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- A último momento, Trump canceló el viaje a Pakistán tras el desplante de Irán: “No vamos a hablar de la nada”.
- En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, regresará a Pakistán después de visitar Omán.
- Israel atacó el Líbano a pesar del alto el fuego. Hubo al menos seis muertos.
- Donald Trump y altos funcionarios de su administración debieron ser evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca luego de que se escucharan estallidos en el lobby del hotel en el que se desarrollaba el evento.
- Estados Unidos anunció que no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia.
Otros hechos de importancia
- Benajmin Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue tratado por cáncer de próstata.
- Murieron dos personas en ataque de EE.UU. a embarcación en el Pacífico oriental.
- El Tesoro de Estados Unidos congeló US$344 millones en criptomonedas vinculadas a Irán
- Los palestinos votaron en las primeras elecciones desde el inicio de la guerra en Gaza.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Minuto a minuto. Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: rige el alto al fuego
Podría demorar meses. Estados Unidos retira minas explosivas del estrecho de Ormuz
Mail filtrado. Estados Unidos analiza retirar su apoyo al Reino Unido por Malvinas y el gobierno de Starmer reafirma su soberanía
Más leídas de El Mundo
- 1
Qué se sabe del soldado que participó en la captura de Maduro y ganó 400.000 dólares en una apuesta en Polymarket
- 2
¿Tiene Estados Unidos el poder para expulsar a España de la OTAN?
- 3
Cómo las zonas prohibidas de Chernóbil y entre las dos Coreas se convirtieron en un santuario de la vida silvestre
- 4
A 40 años de Chernóbil: la historia de los niños que curaron sus heridas nucleares en las playas de Cuba