La revelación de Miss Croacia sobre el Mundial que hizo temblar a varios futbolistas

El Mundial terminó y Croacia no pudo repetir la hazaña de disputar la final tal como en 2018, pero la fama de una de sus aficionadas sigue creciendo. Ivana Knoll acaparó los reflectores cuando, desde la tribuna, mostró su apoyo a la selección y su belleza la hizo famosa en medios internacionales y redes sociales.

Knoll, que nació en Alemania pero tiene ascendencia es croata y desde niña vivió en Herzegovina, generó controversia por asistir a los estadios con poca ropa, algo por lo que también llamó la atención en Rusia 2018. Sin embargo, en Qatar, la acción fue calificada por muchos como “irrespetuosa” de las costumbres en el país anfitrión, sobre todo después de las advertencias de mantenerse al margen de las faltas a los lineamientos.

Ivana Knoll, ex Miss Croacia, se ganó la popularidad de los hinchas del Mundial 2022 INSTAGRAM/ @knolldoll

No obstante, en lugar de modificar su forma de vestir, la modelo se mostró cada vez más atrevida y al mismo tiempo potenció su popularidad frente a las cámaras. En algunas entrevistas, Ivana reconoció que temió ser reprendida en la sede por todo lo que se dijo previo al inicio del Mundial, pero en cuanto llegó se dio cuenta de que el clima no era tan estricto como pensó: “Cuando llegué, me sorprendió que no tuvieran problemas; te permiten usar todo lo que quieras, excepto en los edificios gubernamentales, y al final eso está bien”.

Ahora que el torneo terminó, Knoll hizo una revelación que volvió a posicionarla en los medios, y esta vez involucró a futbolistas. En entrevista para Daily Mail, la mujer, que ahora acumula millones de fanáticos en Instagram, dijo que varios jugadores comenzaron a seguirla después de su éxito mediático en Qatar.

“Algunos jugadores me enviaron mensajes; ‘Cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!”, aseguró. Aunque se negó a revelar nombres de los involucrados en los mensajes privados, esa declaración da pistas sobre el probable origen. Croacia venció a Canadá en fase de grupos y logró eliminar a Japón y Brasil en la siguiente etapa.

“Hacer sonreír a la gente”

Sin embargo, Ivana Knoll asegura que su interés nunca estuvo en conquistar corazones: “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”.

Ivana Knoll fue tildada de "irrespetuosa" con la cultura de Qatar, que exige recato en el vestir a las mujeres (Robert Michael/dpa) Robert Michael - dpa

“El Mundial ha sido espectacular. Estoy triste porque ya casi se termina”, le dijo al Mail Online, pocos días antes de la final. Su cuenta de Instagram es una clara muestra de lo que consiguió en el torneo, pese a que su equipo regresó a casa con las manos vacías. Antes de ser protagonista de notas, entrevistas y videos era seguida por 700 mil personas; actualmente registra alrededor de 3.600.000.

Knoll estudió en la Universidad de Rijeka y no depende totalmente de su vida como influencer y modelo; tiene su propia marca de trajes de baño -llamada knölldoll- para hombres y mujeres, con diseños inspirados en la bandera croata. Las prendas pueden ser enviadas a cualquier parte del mundo.

